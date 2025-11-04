Спукан водопровод остави цял Асеновград без вода

Авария прекъсна водоподаването в Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Причината е спукан довеждащ водопровод от Помпена станция „Лаково“, която осигурява основното водоснабдяване за града.

По информация на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) – Асеновград, аварийните екипи вече работят на място за отстраняване на повредата.

„Очакваме водата да бъде пусната около 18:00 часа,“ съобщиха от дружеството.

През юли тази година една трета от жителите на Асеновград също останаха без вода след подобна авария във водопровод с диаметър 250 мм, захранващ системата от същата помпена станция „Лаково“.