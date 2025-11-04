НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Спукан водопровод остави цял Асеновград без вода

          0
          12
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Авария прекъсна водоподаването в Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Причината е спукан довеждащ водопровод от Помпена станция „Лаково“, която осигурява основното водоснабдяване за града.

          - Реклама -

          По информация на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) – Асеновград, аварийните екипи вече работят на място за отстраняване на повредата.

          „Очакваме водата да бъде пусната около 18:00 часа,“ съобщиха от дружеството.

          През юли тази година една трета от жителите на Асеновград също останаха без вода след подобна авария във водопровод с диаметър 250 мм, захранващ системата от същата помпена станция „Лаково“.

          Кметът на Ловеч за водната криза: Докато поправяме 1 авария, откриваме още 8 Кметът на Ловеч за водната криза: Докато поправяме 1 авария, откриваме още 8

          Авария прекъсна водоподаването в Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Причината е спукан довеждащ водопровод от Помпена станция „Лаково“, която осигурява основното водоснабдяване за града.

          - Реклама -

          По информация на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) – Асеновград, аварийните екипи вече работят на място за отстраняване на повредата.

          „Очакваме водата да бъде пусната около 18:00 часа,“ съобщиха от дружеството.

          През юли тази година една трета от жителите на Асеновград също останаха без вода след подобна авария във водопровод с диаметър 250 мм, захранващ системата от същата помпена станция „Лаково“.

          Кметът на Ловеч за водната криза: Докато поправяме 1 авария, откриваме още 8 Кметът на Ловеч за водната криза: Докато поправяме 1 авария, откриваме още 8

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          И адвокатът на Николай Стефанов поиска прекратяване на разследването по делото

          Никола Павлов -
          Адвокат Диляна Агова, защитник на варненския общински съветник Николай Стефанов, заяви, че ще поиска прекратяване на разследването, което се води срещу нейния клиент. „Считам, че...
          Правосъдие

          8 години затвор за мъж, изнудвал и заплашвал с насилие семейства в Ловеч

          Георги Петров -
          Окръжен съд – Ловеч осъди И. С. Т. на общо 8 години лишаване от свобода при строг режим за серия от тежки престъпления, сред...
          Икономика

          Шефът на Надзорния съвет на НЗОК: Бюджетът на касата се увеличава с 34 милиона евро

          Никола Павлов -
          Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. се увеличава с 34 млн. евро, съобщи за БТА Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions