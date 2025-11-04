НА ЖИВО
      вторник, 04.11.25
          Европа Политика

          Сръбски прокурори обвиниха Вучич в незаконно влияние върху техните разследвания

          Снимка: 24chasa.bg
          Главните прокурори за борба с корупцията и организираната престъпност в Сърбия обвиниха президента Александър Вучич в „незаконно влияние“ върху техните разследвания, след като държавният глава отправи остра атака срещу съдебната система.

          В телевизионно интервю, излъчено в понеделник вечер (3 ноември), Вучич нарече прокурорите „корумпирана банда“ и ги обвини, че са виновни за забавянето на проект за реконструкция на хотел на мястото на разрушената от бомбардировки сграда на бившето Главно командване на Югославската армия в центъра на Белград. Проектът е спрян заради висящо наказателно разследване.

          „С обидните и неверни изявления Александър Вучич отново насочи атаките си срещу действащите прокурори“, се казва в съвместно изявление на прокуратурата, изпратено от официалния ѝ имейл адрес. В него се посочва още, че президентът е „превишил и злоупотребил с правомощията, предоставени му от закона и Конституцията, като се е опитал да упражни неподходящо и незаконно влияние върху институцията чрез коментари по текущи наказателни разследвания“.

          През последната година Вучич е изправен пред продължаващи антикорупционни протести срещу правителството му и все по-често атакува съдиите и прокурорите, включително онези, които разследват срутването на навеса на железопътна гара през 2024 г. Протестите, предимно мирни, започнаха след трагедията в Нови Сад, когато навес на наскоро реновирана гара рухна и загинаха 16 души. Случаят се превърна в символ на дълбоко вкоренената корупция в страната.

          През април стотици съдии и прокурори изразиха „голяма загриженост“ относно нападките на президента, като част от изявленията му, според тях, могат да бъдат счетени за противозаконни. Въпреки това Вучич продължи публичните си критики. В последното си интервю за проправителствена телевизия той обвини съдебната власт, че неправомерно освобождава задържани участници в студентските протести.

          „Невероятно е, че всеки ден освобождават хора, които хвърлят железни пръти, тояги и бият хора по улиците“, заяви Вучич. „Вие сте корумпирана банда – в прокуратурата, в повечето прокуратури – и имате колкото искате корумпирани съдии“.

          Прокурорите отговориха, че думите на президента „пряко възпрепятстват правосъдието и подкопават конституционния и правовия ред“.

          В последния доклад на Европейската комисия за напредъка на Сърбия по пътя към членство в ЕС се препоръчва да бъде намалено политическото влияние върху съдебната система и прокуратурата.

