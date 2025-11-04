Студен атмосферен фронт навлиза в България във вторник

През следващото денонощие над страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе облачно време и валежи. През нощта облачността ще се увеличи навсякъде, а в Югозападна България се очаква дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, като в Дунавската равнина ще се обърне от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 8°.

- Реклама -

Във вторник времето ще остане облачно, на много места с валежи, които постепенно ще спрат от запад на изток. Ще духа умерен, а на моменти – силен северозападен вятър в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Максималните температури ще се движат между 10° и 15°, за София – около 10°. Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде над средното за месеца.

В планините ще е облачно с дъжд, а над 2400 метра – със сняг. Вятърът от юг-югозапад ще се обърне от север-северозапад, особено в Стара планина. Температурите ще достигат около 8° на 1200 м и 3° на 2000 м.

По Черноморието също ще бъде облачно, като след обяд ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, а температурите ще са между 16° и 17°. Морската вода ще е 14°–18°, с вълнение 1–2 бала.

Слънцето в София ще изгрее в 7:04 ч. и ще залезе в 17:15 ч., а денят ще продължи 10 часа и 11 минути. Луната ще бъде един ден преди пълнолуние.