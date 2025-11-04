Сурови санкции за Локомотив след дербито на Пловдив – Ботев със служебна победа

Локомотив Пд губи служебно от градския съперник с Ботев с 0:4 и ще трябва да заплати над 25 000 лв глоба. Това стана ясно след заседание на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз.

- Реклама -

Припомняме, че поредното издание на дербито на Пловдив в събота следобед беше прекратено в 41-та минута при резултат 1:1, след като вратарят на Ботев Даниел Наумов беше ударен с бутилка по главата. Вчера вечерта стана ясно, че стражът на „канарчетата“ е минал обстоен медицински преглед и лекарите имат съмнение за мозъчно сътресение, а вече трети ден той продължава да страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане. Вратарят ще почива минимум 10 дни и пропуска домакинството на Добруджа тази седмица.

След редица изказвания от ръководни фигури и в двата клуба, председателят на ДК към БФС Юрий Кучев обяви наказанията за двата клуба. Ботев също е глобен солено – с около 13 000 лв, и е задължен да възстанови щетите на „Лаута“. Локомотив пък освен служебната загуба и глобата, ще бъде и без публика за три мача.

„Съдията е в правото си, има право да го направи, когато е застрашено здравето. Резултат от всичките тези неща, няколко пъти са се събирали съдията, делегатът, отговорните лица, капитаните. Съдията е преценил, че срещата трябва да бъде прекратена. Причината е хвърленият предмет, причинил травмата на състезател на Ботев. Предметът е хвърлен от привърженици на Локомотив, вината е на Локомотив. Оттук-насетне санкциите: три срещи лишаване от домакинство. Заменяме лишаването от домакинство с игри без публика. Служебна загуба 0:4 присъждаме, както и санкция 15 000 лева. С всичките санкции, ако не ме лъже паметта, сумата е 25 300 лв. На Ботев Пд санкцията е също от събиране на нарушения. Около 13 300 лв., възстановяване на щети. Няма да има преиграване, ако това питате“, започна Кучев пред медиите и продължи:

„Прецедент може да има във всяко едно нещо. Доста отдавна не сме имали такава ескалация. За жалост, още от първия кръг се почна с тежки наказания. Казах, че очакваме какво ще се случи нататък. Ако някой реши нещо да прави, няма сила, която да го спре. Но съответните собственици и отбори, длъжностни лица, органите на МВР – трябва да се вземат драстични мерки. Публична тайна е, че навремето имаше мрежа зад вратата на Локомотив (б.р. – стадионът). По искане на феновете е махната“.

Той защити и главния съдия Драгомир Драганов: „Съдията е спазил всички процедури. Оттам-нататък, без да се играе след 36-та минута, са предупредени и капитаните – да се намесят с авторитет. Обсъждахме много версии, всякакви версии. Преценихме всеки един момент, страшно много доклади от всички, видеозаписи, тъй че обсъдихме всички хипотези. Виждате, че не става – това са най-тежките санкции“.

„Пишем доклади след всяко заседание, включая до Изпълкома. Всяко едно нещо, което констатираме и преценяваме, че води до ескалации, поставяне под риск, всичкото това се сезира непрекъснато. Тези решения се взимат тежко и трудно. Няма работа с агитките, оттам трябва да се тръгне. Десетина години повтарям, че когато има наказание заради публика, трябва санкцията да се потърси като регрес от извършителя. За два кръга ще престанат тези изпълнения. Сега – феновете са фенове, публика, електорат“, каза още Кучев.

„Има мерки, взимат се, има санкционирани отбори по тази линия. Всичко се прави, не е много видимо. Феновете масово се интересуват какво е направил любимият отбор, това са непопулярни мерки. Дисциплинарният правилник непрекъснато го изменяме, вкарваме предложения, които преди 7-8-10 години не би ни дошло на акъла като деяния. Вижте какво се случва в държавата, защо футболът да е нещо по-различно, за жалост… Да не говорим за възпитание, морални норми, изградена ценностна система…“, добави председателят на Дисципа.