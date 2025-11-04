Украинецът, обвинен за взрива на „Северен поток“, обяви гладна стачка

Украинският гражданин Сергий Кузнецов, задържан в Италия по искане на Германия заради предполагаема роля в взривяването на газопровода „Северен поток“, е обявил гладна стачка, съобщи неговият адвокат Никола Канестрини, цитиран от изданието Европейская правда.

Кузнецов, бивш офицер от украинските въоръжени сили, се намира в затвор с максимална сигурност в Италия, докато очаква окончателното решение по процедурата за екстрадицията му в Германия.

„Защитата е информирала компетентните органи за обявената гладна стачка от клиента. Той отказва храна от 31 октомври и настоява за зачитане на основните си права – адекватно хранене, здравословна среда, достойни условия на задържане и равно третиране с другите затворници,“ заяви адвокат Канестрини.

Той посочи, че от ареста му на 22 август Кузнецов не е получавал храна, подходяща за здравословното му състояние.

Екстрадиция и обвинения

В края на октомври съдът в Болоня постанови екстрадицията на Кузнецов в Германия, но защитата му е обжалвала решението пред Върховния съд на Италия, който се очаква да се произнесе в рамките на месец.

Според изявление на германската прокуратура, публикувано през август, Кузнецов е член на група, поставила взривни устройства върху тръбопроводите близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море.

Той е обвинен в:

заговор за извършване на експлозия;

противоконституционен саботаж ;

; разрушаване на критична инфраструктура.

Позицията на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски отрече страната му да има каквото и да е участие в експлозиите на „Северен поток“, заявявайки, че Украйна няма интерес от подобни действия и призова за анализ на това „кои играчи имат полза от подобно информационно внушение“.

Напомняме, че експлозиите по газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ през септември 2022 г. предизвикаха международно напрежение и редица версии за възможните извършители, но до момента няма публично представени окончателни доказателства за отговорността на конкретна страна или група.