НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Украинецът, обвинен за взрива на „Северен поток“, обяви гладна стачка

          0
          39
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Украинският гражданин Сергий Кузнецов, задържан в Италия по искане на Германия заради предполагаема роля в взривяването на газопровода „Северен поток“, е обявил гладна стачка, съобщи неговият адвокат Никола Канестрини, цитиран от изданието Европейская правда.

          - Реклама -

          Кузнецов, бивш офицер от украинските въоръжени сили, се намира в затвор с максимална сигурност в Италия, докато очаква окончателното решение по процедурата за екстрадицията му в Германия.

          „Защитата е информирала компетентните органи за обявената гладна стачка от клиента. Той отказва храна от 31 октомври и настоява за зачитане на основните си права – адекватно хранене, здравословна среда, достойни условия на задържане и равно третиране с другите затворници,“ заяви адвокат Канестрини.

          Той посочи, че от ареста му на 22 август Кузнецов не е получавал храна, подходяща за здравословното му състояние.

          Полша отказа да предаде на Германия заловения за саботаж на „Северен поток“ украинец Полша отказа да предаде на Германия заловения за саботаж на „Северен поток“ украинец

          Екстрадиция и обвинения

          В края на октомври съдът в Болоня постанови екстрадицията на Кузнецов в Германия, но защитата му е обжалвала решението пред Върховния съд на Италия, който се очаква да се произнесе в рамките на месец.

          Според изявление на германската прокуратура, публикувано през август, Кузнецов е член на група, поставила взривни устройства върху тръбопроводите близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море.

          Той е обвинен в:

          • заговор за извършване на експлозия;
          • противоконституционен саботаж;
          • разрушаване на критична инфраструктура.

          Позицията на Украйна

          Украинският президент Володимир Зеленски отрече страната му да има каквото и да е участие в експлозиите на „Северен поток“, заявявайки, че Украйна няма интерес от подобни действия и призова за анализ на това „кои играчи имат полза от подобно информационно внушение“.

          Напомняме, че експлозиите по газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ през септември 2022 г. предизвикаха международно напрежение и редица версии за възможните извършители, но до момента няма публично представени окончателни доказателства за отговорността на конкретна страна или група.

          От последните минути: Задържаха още един заподозрян украинец за взрива на „Северен поток“ От последните минути: Задържаха още един заподозрян украинец за взрива на „Северен поток“

          Украинският гражданин Сергий Кузнецов, задържан в Италия по искане на Германия заради предполагаема роля в взривяването на газопровода „Северен поток“, е обявил гладна стачка, съобщи неговият адвокат Никола Канестрини, цитиран от изданието Европейская правда.

          - Реклама -

          Кузнецов, бивш офицер от украинските въоръжени сили, се намира в затвор с максимална сигурност в Италия, докато очаква окончателното решение по процедурата за екстрадицията му в Германия.

          „Защитата е информирала компетентните органи за обявената гладна стачка от клиента. Той отказва храна от 31 октомври и настоява за зачитане на основните си права – адекватно хранене, здравословна среда, достойни условия на задържане и равно третиране с другите затворници,“ заяви адвокат Канестрини.

          Той посочи, че от ареста му на 22 август Кузнецов не е получавал храна, подходяща за здравословното му състояние.

          Полша отказа да предаде на Германия заловения за саботаж на „Северен поток“ украинец Полша отказа да предаде на Германия заловения за саботаж на „Северен поток“ украинец

          Екстрадиция и обвинения

          В края на октомври съдът в Болоня постанови екстрадицията на Кузнецов в Германия, но защитата му е обжалвала решението пред Върховния съд на Италия, който се очаква да се произнесе в рамките на месец.

          Според изявление на германската прокуратура, публикувано през август, Кузнецов е член на група, поставила взривни устройства върху тръбопроводите близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море.

          Той е обвинен в:

          • заговор за извършване на експлозия;
          • противоконституционен саботаж;
          • разрушаване на критична инфраструктура.

          Позицията на Украйна

          Украинският президент Володимир Зеленски отрече страната му да има каквото и да е участие в експлозиите на „Северен поток“, заявявайки, че Украйна няма интерес от подобни действия и призова за анализ на това „кои играчи имат полза от подобно информационно внушение“.

          Напомняме, че експлозиите по газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ през септември 2022 г. предизвикаха международно напрежение и редица версии за възможните извършители, но до момента няма публично представени окончателни доказателства за отговорността на конкретна страна или група.

          От последните минути: Задържаха още един заподозрян украинец за взрива на „Северен поток“ От последните минути: Задържаха още един заподозрян украинец за взрива на „Северен поток“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Домбровскис: Дигиталното евро допълва, а не замества парите в брой

          Георги Петров -
          Дигиталното евро ще допълва, а няма да замества парите в брой. Това заяви еврокомисарят Валдис Домбровскис по време на съвместна пресконференция в София с...
          Общество

          От 1 януари: Издаването на лични карти поскъпва

          Никола Павлов -
          От 1 януари 2026 г. влизат в сила новите такси за издаване на лични документи, съобразени с въвеждането на еврото в България, съобщава Министерският...
          Война

          МО на Украйна: Русия рязко е увеличила ударите с КАБ по фронта

          Иван Христов -
          През първите 10 месеца на 2025 година руснаците са хвърлили същия брой управляеми авиобомби (КАБ), както през цялата минала година. Според изявление на украинското...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions