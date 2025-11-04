Украинецът, обвинен за взрива на „Северен поток“, обяви гладна стачка

Украинският гражданин Сергий Кузнецов, задържан в Италия по искане на Германия заради предполагаема роля в взривяването на газопровода „Северен поток“, е обявил гладна стачка, съобщи неговият адвокат Никола Канестрини, цитиран от изданието Европейская правда.
Кузнецов, бивш офицер от украинските въоръжени сили, се намира в затвор с максимална сигурност в Италия, докато очаква окончателното решение по процедурата за екстрадицията му в Германия.
Той посочи, че от ареста му на 22 август Кузнецов не е получавал храна, подходяща за здравословното му състояние.
Екстрадиция и обвинения
В края на октомври съдът в Болоня постанови екстрадицията на Кузнецов в Германия, но защитата му е обжалвала решението пред Върховния съд на Италия, който се очаква да се произнесе в рамките на месец.
Според изявление на германската прокуратура, публикувано през август, Кузнецов е член на група, поставила взривни устройства върху тръбопроводите близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море.
Той е обвинен в:
заговор за извършване на експлозия;
противоконституционен саботаж;
разрушаване на критична инфраструктура.
Позицията на Украйна
Украинският президент Володимир Зеленски отрече страната му да има каквото и да е участие в експлозиите на „Северен поток“, заявявайки, че Украйна няма интерес от подобни действия и призова за анализ на това „кои играчи имат полза от подобно информационно внушение“.
Напомняме, че експлозиите по газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ през септември 2022 г. предизвикаха международно напрежение и редица версии за възможните извършители, но до момента няма публично представени окончателни доказателства за отговорността на конкретна страна или група.
