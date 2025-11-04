Украинците унищожиха щаба на мощното руско подразделение „Рубикон“

Щабът на едно от най-мощните руски подразделения „Рубикон“ е бил унищожен в Авдеевка, Донецка област. Това съобщи Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, цитирано от УНИАН.

- Реклама -

„В порутена сграда в окупираната Авдеевка, Донецка област, войници от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна откриха щаба на руските окупатори от т. нар. център „Рубикон“, се казва в изявлението.

ГУР подчертават, че руското подразделение „Рубикон“ е специализирано в използването на безпилотни летателни системи, особено бойни, по време на войната на Русия срещу Украйна. То е една от най-боеспособните структури на руската армия, за която Москва отделя значителни ресурси.

„Въз основа на получените координати за местоположението на противника, майсторите на Главното разузнавателно управление, в условия на гъста градска застройка, умело насочиха безпилотен летателен апарат FP-2, въоръжен със 105-килограмова бойна глава, към руснаците. В резултат на удара бяха убити офицери и оператори на руските дронове „Рубикон“, намиращи се в щаба, отбеляза разузнавателната служба.