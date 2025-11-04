НА ЖИВО
      вторник, 04.11.25
          Украйна десантира спецназ „Тимур" в Покровск: ГУР показа кадри от операцията (ВИДЕО)

          В момента е в ход отбраната на Покровск в Донецка област. Специалните сили на ГУР продължават операцията си в определена зона на отговорност и ожесточените боеве продължават. Това съобщи пресслужбата на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, цитирана от УНИАН.

          В изявлението се посочва, че „Специално подразделение Тимур“ от ГУР на Министерството на отбраната на Украйна продължава операция в района на град Покровск в Донецка област, който е от решаващо значение за логистиката на фронтовата линия.

          „Продължават ожесточени боеве с руските окупатори. След успешна въздушно-десантна операция, специалните сили на ГУР, които са заели определените позиции, са установили наземен коридор и към тях са се присъединили допълнителни специални сили. Продължават бойни операции, насочени към елиминиране на опитите на противника да разшири огневата си мощ до логистиката в зоната на отговорност на ГУР“, отбелязва пресслужбата.

          Други специални части на ГУР също изпълняват бойни задачи в сектора. Същевременно разузнавачите обясниха, че за безопасността на участващия личен състав подробности за операциите все още не се разкриват. В момента се провежда координирана работа с всички компоненти на Силите за сигурност и отбрана на Украйна.

          Главното разузнавателно управление публикува и уникални кадри от бойните операции на „Специалните сили Тимур“ в Покровск. Те показват разузнавателни части, които тренират в градска среда, използват различни оръжия и десантират войски.

