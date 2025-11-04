Украйна склони на примирие с Русия по днешната „линия на съприкосновение“ между двете армии

Войната на Русия срещу Украйна трябва да бъде спряна с прекратяване на огъня на „сегашната линия на контакт“.

Това изявление направи първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица в интервю пред „Анадолската агенция“.

„Позициите на президента на САЩ Доналд Тръмп и Украйна са едни и същи: войната трябва да бъде спряна с прекратяване на огъня на сегашната линия на контакт, а след това преговорите трябва да се водят от сегашната линия на контакт, като по-нататъшното обсъждане на териториалните въпроси е поверено на ръководството на Украйна и Кремъл“, изрази мнение дипломатът.

Кислица отбеляза, че Украйна вече е направила значителни отстъпки на Кремъл, така че няма смисъл да се очакват повече.

„Вече направихме много отстъпки, така че не украинското правителство трябва да угоди на руското правителство.“

Дипломатът отбеляза, че Украйна и Русия, както и всички страни, участващи в този процес, са изправени пред трудни преговори. Кислица добави, че трудността на преговорите се дължи на сложността на самия конфликт:

„Руските власти в крайна сметка трябва да проявят сериозност и да се включат в преговори… Да, нашите преговори – и не само със САЩ, но и с много други партньори – са много трудни, но бих се изненадал, ако успеем да ги проведем лесно, предвид сложността на продължаващия конфликт“.

Кислица заяви, че подкрепата на САЩ ще продължи, наричайки Вашингтон „ключов играч“ в международните усилия за прекратяване на войната. По-конкретно, той определи очакванията относно доставката на крилати ракети „Томахоук“ и системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ на Украйна като реалистични.

„Преговорите са в разгара си и ние сме реалисти. Водим не само политически преговори, но и преговори с правителства и производители на оръжейни системи… Процесът може да не се движи толкова бързо, колкото всички се надявахме, но се движи в правилната посока“, подчерта дипломатът.

Той коментира и отменената среща на Тръмп с руския президент Владимир Путин. Кислица смята, че преговорите са били отменени, защото Тръмп губи търпение с Путин.

„Фактът, че обявената среща между Тръмп и Путин беше отменена, показва, че Вашингтон губи търпение с манипулациите, тактиките на забавяне и безкрайните забавяния на Москва, вместо да приема преговорите сериозно и да прекрати тази война“, изрази мнение Кислица.