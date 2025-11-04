НА ЖИВО
          В мрежата се появиха кадри на последствията от удара на „Искандер" по параден строй на ВСУ (ВИДЕО)

          Русия нанесе удари в Украйна
          Русия нанесе удари в Украйна
          Последиците от удар с балистична ракета „Искандер“ по плац в Павлоград, Украйна, са заснети на видео и публикувани онлайн.

          Видеозапис, показващ последствията от удар с руска балистична ракета „Искандер“ по плац с парадно формирование от войници от украинските въоръжени сили, е публикуван онлайн, съобщава „Российская газета“.

          Както се вижда на публикуваните кадри, площадът е осеян с парчета от тухли и разрушени стени. Сред руините лежи изгоряла кола.

          Надписът към видеото гласи: „Изглежда никой не е оцелял“.

          Според няколко Telegram канала, по това време на плаца в Павлоград, който се намира на около 70 км от Днепропетровск, се е провеждал парад за военни награди на 35-та бригада от украинските въоръжени сили. Именно там е ударила руската ракета по време на провеждане на построяването.

