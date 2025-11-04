В Русия вдигнаха 9-метров паметник на Иван IV Грозни – „умножител на руските земи“ и „цар-завоевател в най-добрия смисъл“

Деветметров паметник на цар Иван IV Грозни беше издигнат на Кремълския площад в центъра на Вологда в нощта на 3 ноември, съобщава „Коммерсанть“.

Очаква се паметникът да бъде открит на 4 ноември, когато Русия отбелязва Деня на националното единство.

Паметникът е издигнат по инициатива на губернатора на Вологодска област Георги Филимонов, известен с редица ексцентрични инициативи. Филимонов преди това обяви Иван Грозни, царувал от 1533 до 1584 г., за „умножител на руските земи“, „символ на руския свят“ и „цар-завоевател в най-добрия смисъл на думата“. „Динамизъм, донякъде строго, агресивно движение напред в добрия смисъл“, описа Филимонов царуването на Иван Грозни. Той отбеляза още, че царят е наредил основаването на катедралата „Света София“ и построяването на Архиерейския двор, известен още като Вологодския Кремъл. На Кремълския площад паметникът ще бъде разположен до един от най-известните паметници на Вологда – паметника на поета Константин Батюшков.

Преди това, по инициатива на Филимонов, във Вологда е издигнат паметник на Йосиф Сталин. По време на неговото управление Иван Грозни е бил възхваляван като владетел, укрепил държавата.

Руската историография и историческа литература обаче са склонни да дават негативни оценки за действията на Иван Грозни, свързани както с жестокостта на неговото управление (в рамките на т.нар. „опричнина“), така и с неговите провали във външната (загубата на Ливонската война) и вътрешната политика (оставя Русия без законен наследник,), които според някои изследователите са довели до последвалите „смутни времена“. В Руската империя не са издигани паметници на Иван Грозни, но в съвременна Русия, според „Дождь“, вече са открити пет негови паметника. Първата статуя е издигната в Орел през 2016 г.