Владимир Симеонов: Този бюджет удря работещите и бизнеса – няма реформи, само подготовка за избори

В предаването „Политика и спорт“ по телевизия Евроком председателят на партия „Свобода“ Владимир Симеонов остро критикува проектобюджета, определяйки го като популистки и лишен от реални реформи. Според него финансовата рамка обслужва държавната администрация, а не икономиката.

„Виждаме бюджет без реформи, който удря както работещите, така и работодателите. Вдигат се доходите в администрацията, без да се подобрява услугата. Това ме навежда на мисълта, че се готвят за избори,“ заяви Симеонов. - Реклама -

Той предупреди, че увеличаването на осигуровките ще натовари бизнеса и ще влоши инвестиционния климат, а липсата на съкращения и контрол върху разходите може да доведе страната до нови заеми и влизане в „дългова спирала“ още през следващата година.