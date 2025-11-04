Владислав Славов: Българският народ е толкова завистлив, че не може да се обедини

В предаването „Политика и спорт“ по телевизия Евроком Владислав Славов направи емоционален анализ на обществените нагласи у нас, поставяйки акцент върху липсата на солидарност и взаимно уважение между хората.

„Българският народ е толкова завистлив, че не може да се обедини. Липсата на обединение го кара да бъде търпелив, защото се страхува от това, което има другият и мисли как да му го отнеме,“ каза Славов. - Реклама -

Той подчерта, че единството и уважението към труда на другия са основата на всяко силно общество.