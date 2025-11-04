НА ЖИВО
          Владислав Славов: Българският народ е толкова завистлив, че не може да се обедини

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Политика и спорт“ по телевизия Евроком Владислав Славов направи емоционален анализ на обществените нагласи у нас, поставяйки акцент върху липсата на солидарност и взаимно уважение между хората.

          „Българският народ е толкова завистлив, че не може да се обедини. Липсата на обединение го кара да бъде търпелив, защото се страхува от това, което има другият и мисли как да му го отнеме,“ каза Славов.

          Той подчерта, че единството и уважението към труда на другия са основата на всяко силно общество.

          „Докато не проумеем, че всеки човек в тази държава е важен и не започнем да се уважаваме като братя и другари, няма да бъдем истински хора и обединен народ,“ допълни Славов.

