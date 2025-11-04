Вучич: Санкциите вредят на обикновените хора

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че има „няколко съмнения“ относно санкционния пакет, който ЕС наложи на Русия през последните три години.
„Ние не можем да влияем на това. Но самите ние сме били обект на санкции дълго време и мога да ви кажа, че санкциите обикновено вредят на обикновените хора“, каза Вучич пред „Евронюз“.
Той подчерта, че Русия е традиционен съюзник на Сърбия от векове.
По отношение на решението си от юни да отмени забраната за износ на оръжие и боеприпаси, след като се оказа, че те се използват от Израел или от Украйна срещу Москва, Вучич обясни:
„Ние сме малка страна и трябва да продаваме боеприпасите, които произвеждаме, за да печелим средства. В противен случай няма как да плащаме на нашите работници“.
Запитан дали Европейската комисия (ЕК) е била „твърде строга“ в своя доклад за разширяването, в който се посочва, че в Сърбия има „отстъпление от принципите на върховенството на закона“, президентът отговори с усмивка:
„Бих искал да го кажа, но обещах да не го правя. Ще се постарая да си държа на думата“.
Вместо това той повтори, че „Сърбия е силно ангажирана с европейския път“, като добави с ирония, че това е „бюрократичен израз“.
БГНЕС припомня, че в годишния доклад на ЕК за напредъка на кандидатите за членство в ЕС се посочва, че темпото на реформи в Сърбия е бавно.
Брюксел изисква Белград да ускори реформите и да се приведе в съответствие с външната и отбранителната политика на ЕС, както и да се въздържа от анти-европейска реторика.
В доклада се отбелязва, че Сърбия не е наложила санкции срещу Русия и предоставя гражданство на руски граждани, което крие рискове за сигурността. ЕК изразява тревога и от засилената поляризация и масовите протести срещу корупцията и полицейското насилие, които са ограничили свободата на изразяване и събранията.
Независимостта на съдебната система също е под въпрос поради политическо влияние и натиск върху гражданското общество.