НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Вучич: Санкциите вредят на обикновените хора

          0
          17
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Сръбският президент Александър Вучич заяви, че има „няколко съмнения“ относно санкционния пакет, който ЕС  наложи на Русия през последните три години.

          - Реклама -

          „Ние не можем да влияем на това. Но самите ние сме били обект на санкции дълго време и мога да ви кажа, че санкциите обикновено вредят на обикновените хора“, каза Вучич пред „Евронюз“.

          Той подчерта, че Русия е традиционен съюзник на Сърбия от векове.

          По отношение на решението си от юни да отмени забраната за износ на оръжие и боеприпаси, след като се оказа, че те се използват от Израел или от Украйна срещу Москва, Вучич обясни:
          „Ние сме малка страна и трябва да продаваме боеприпасите, които произвеждаме, за да печелим средства. В противен случай няма как да плащаме на нашите работници“.

          Запитан дали Европейската комисия (ЕК) е била „твърде строга“ в своя доклад за разширяването, в който се посочва, че в Сърбия има „отстъпление от принципите на върховенството на закона“, президентът отговори с усмивка:
          „Бих искал да го кажа, но обещах да не го правя. Ще се постарая да си държа на думата“.

          Вместо това той повтори, че „Сърбия е силно ангажирана с европейския път“, като добави с ирония, че това е „бюрократичен израз“.

          БГНЕС припомня, че в годишния доклад на ЕК за напредъка на кандидатите за членство в ЕС се посочва, че темпото на реформи в Сърбия е бавно.

          Брюксел изисква Белград да ускори реформите и да се приведе в съответствие с външната и отбранителната политика на ЕС, както и да се въздържа от анти-европейска реторика.

          В доклада се отбелязва, че Сърбия не е наложила санкции срещу Русия и предоставя гражданство на руски граждани, което крие рискове за сигурността. ЕК изразява тревога и от засилената поляризация и масовите протести срещу корупцията и полицейското насилие, които са ограничили свободата на изразяване и събранията.

          Независимостта на съдебната система също е под въпрос поради политическо влияние и натиск върху гражданското общество.

          Сръбският президент Александър Вучич заяви, че има „няколко съмнения“ относно санкционния пакет, който ЕС  наложи на Русия през последните три години.

          - Реклама -

          „Ние не можем да влияем на това. Но самите ние сме били обект на санкции дълго време и мога да ви кажа, че санкциите обикновено вредят на обикновените хора“, каза Вучич пред „Евронюз“.

          Той подчерта, че Русия е традиционен съюзник на Сърбия от векове.

          По отношение на решението си от юни да отмени забраната за износ на оръжие и боеприпаси, след като се оказа, че те се използват от Израел или от Украйна срещу Москва, Вучич обясни:
          „Ние сме малка страна и трябва да продаваме боеприпасите, които произвеждаме, за да печелим средства. В противен случай няма как да плащаме на нашите работници“.

          Запитан дали Европейската комисия (ЕК) е била „твърде строга“ в своя доклад за разширяването, в който се посочва, че в Сърбия има „отстъпление от принципите на върховенството на закона“, президентът отговори с усмивка:
          „Бих искал да го кажа, но обещах да не го правя. Ще се постарая да си държа на думата“.

          Вместо това той повтори, че „Сърбия е силно ангажирана с европейския път“, като добави с ирония, че това е „бюрократичен израз“.

          БГНЕС припомня, че в годишния доклад на ЕК за напредъка на кандидатите за членство в ЕС се посочва, че темпото на реформи в Сърбия е бавно.

          Брюксел изисква Белград да ускори реформите и да се приведе в съответствие с външната и отбранителната политика на ЕС, както и да се въздържа от анти-европейска реторика.

          В доклада се отбелязва, че Сърбия не е наложила санкции срещу Русия и предоставя гражданство на руски граждани, което крие рискове за сигурността. ЕК изразява тревога и от засилената поляризация и масовите протести срещу корупцията и полицейското насилие, които са ограничили свободата на изразяване и събранията.

          Независимостта на съдебната система също е под въпрос поради политическо влияние и натиск върху гражданското общество.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          НАТО тества бойната готовност на източния си фланг, в случай на руска агресия

          Владимир Висоцки -
          По бреговете на река Муреш в централна Румъния, френски бронирани машини и румънски камиони се качват на моторизиран плаващ мост. Маневрите са част от...
          Политика

          Марта Кос: Северна Македония трябва да впише българите в Конституцията

          Георги Петров -
          Еврокомисарката по разширяването Марта Кос заяви пред Комисията по външни работи на Европейския парламент (AFET), че Северна Македония не е предприела решителни стъпки по...
          Политика

          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Румъния на 5 ноември

          Георги Петров -
          На 5 ноември румънският президент Никушор Дан ще приеме генералния секретар на НАТО Марк Рюте в двореца Котрочени в Букурещ. Това ще бъде първото...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions