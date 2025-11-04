Зеленски се срещна с бойци от „Азов“: Ликвидацията на руския плацдарм при Доброполе продължава

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с бойци в командния пункт на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна (НГУ) „Азов“, който заедно със свързани части защитава Доброполе и Доброполското направление, съобщава УНИАН.

- Реклама -

„Изслушах доклади от военните, обсъдих ситуацията на фронтовата линия и най-належащите нужди, като се съсредоточих върху въпроси, свързани с оръжията, увеличаването на производството на дронове, нуждите на бригадите, опита на 1-ви корпус НГУ „Азов“ и други въпроси“, отбеляза той в Telegram.

Според президентския уебсайт държавният глава е изслушал доклади от главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, командира на корпуса Денис Прокопенко и командира на Въздушно-десантните войски Олег Апостол.

По-специално, военните докладваха за продължаващата ликвидация на руския плацдарм при Доброполе, прочистването и продължаващата отбрана на Шахово, усилията за укрепване на фланговете на Покровск и Мирноград и защитата на логистичните пътища. Според военните, руската армия продължава опитите си да си възвърне позициите на Доброполския плацдарм.

В докладите се заключава, че е необходимо по-тясно сътрудничество между дронове и наземни части, особено при паралелното използване на артилерия, далекобойни и прецизно насочвани боеприпаси. Обсъдено е и освобождаването на украински войници от руски плен и усилията, необходими за постигането на това.

В същото време президентът е благодарил на войниците за службата им и лично им връчи държавни награди.

„Защитниците служат във важен район. Благодаря на войниците, че защитават Украйна и нашата териториална цялост. Това е нашата държава, това е нашият Изток и ние определено ще направим всичко възможно, за да го запазим украински“, подчерта Зеленски.