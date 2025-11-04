НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков: Еврото е стратегически избор, а не самоцел

          1
          15
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа.“

          - Реклама -

          Това заяви премиерът Росен Желязков по време на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка. Форумът се проведе в резиденция „Бояна“ и е част от националната кампания за въвеждане на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г.

          Премиерът подчерта, че целта не е само присъединяване, а пълноправно участие в еврозоната, което ще осигури на България място в „европейската икономическа архитектура“.

          Министерството на финансите публикува първия бюджет на България в евро Министерството на финансите публикува първия бюджет на България в евро

          „Днес България стои на прага на важен момент в своето историческо развитие. От 1 януари България ще стане част от семейството на държави, обединяващи над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски страни,“ заяви Желязков.

          Според него членството в еврозоната ще доведе до:

          • по-високо доверие в инвестициите;
          • по-ниски разходи за бизнеса и гражданите;
          • по-голяма финансова стабилност и защита от външни шокове;
          • ускорено икономическо развитие и повишена конкурентоспособност.

          Желязков посочи, че решението има огромно политическо, икономическо и обществено значение и представлява признание за усилията на поколения политици, експерти и граждани.

          „Този път не беше лесен – той започна с присъединяването ни към Европейския съюз. След 2018 г. България даде значителен тласък на подготовката за членство в еврозоната, като пое редица трудни, но необходими реформи,“ каза още премиерът.

          Еврото ще направи България по-силна, увери Домбровскис Еврото ще направи България по-силна, увери Домбровскис

          Той допълни, че изграждането на междуинституционална координация е било ключово за успеха и че страната е напълно подготвена в законодателен, логистичен и технически аспект.

          „България е по-добро място за живеене и за бизнес благодарение на точно този процес,“ подчерта Желязков.

          Премиерът обърна внимание и на значението на общественото доверие, като заяви, че то е устойчиво растящо, въпреки „тенденциозното подкопаване от антиевропейски играчи“.

          „В момента сме със 7 процентни пункта в полза на доверието. Българите избират европейския път със сърцето си, а бизнесът твърдо подкрепя еврото,“ каза той.

          Желязков изрази увереност, че България е готова за плавно преминаване към еврото и че от 1 януари 2026 г. новата валута ще бъде символ на зрелостта на българската демокрация.

          „Еврото не е самоцел, а отговорност и средство за постигане на устойчиви цели,“ завърши премиерът, като благодари на всички институции, експерти и партньори за тяхната всеотдайност и визия за бъдещето на България в сърцето на Европа.

          „Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа.“

          - Реклама -

          Това заяви премиерът Росен Желязков по време на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка. Форумът се проведе в резиденция „Бояна“ и е част от националната кампания за въвеждане на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г.

          Премиерът подчерта, че целта не е само присъединяване, а пълноправно участие в еврозоната, което ще осигури на България място в „европейската икономическа архитектура“.

          Министерството на финансите публикува първия бюджет на България в евро Министерството на финансите публикува първия бюджет на България в евро

          „Днес България стои на прага на важен момент в своето историческо развитие. От 1 януари България ще стане част от семейството на държави, обединяващи над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски страни,“ заяви Желязков.

          Според него членството в еврозоната ще доведе до:

          • по-високо доверие в инвестициите;
          • по-ниски разходи за бизнеса и гражданите;
          • по-голяма финансова стабилност и защита от външни шокове;
          • ускорено икономическо развитие и повишена конкурентоспособност.

          Желязков посочи, че решението има огромно политическо, икономическо и обществено значение и представлява признание за усилията на поколения политици, експерти и граждани.

          „Този път не беше лесен – той започна с присъединяването ни към Европейския съюз. След 2018 г. България даде значителен тласък на подготовката за членство в еврозоната, като пое редица трудни, но необходими реформи,“ каза още премиерът.

          Еврото ще направи България по-силна, увери Домбровскис Еврото ще направи България по-силна, увери Домбровскис

          Той допълни, че изграждането на междуинституционална координация е било ключово за успеха и че страната е напълно подготвена в законодателен, логистичен и технически аспект.

          „България е по-добро място за живеене и за бизнес благодарение на точно този процес,“ подчерта Желязков.

          Премиерът обърна внимание и на значението на общественото доверие, като заяви, че то е устойчиво растящо, въпреки „тенденциозното подкопаване от антиевропейски играчи“.

          „В момента сме със 7 процентни пункта в полза на доверието. Българите избират европейския път със сърцето си, а бизнесът твърдо подкрепя еврото,“ каза той.

          Желязков изрази увереност, че България е готова за плавно преминаване към еврото и че от 1 януари 2026 г. новата валута ще бъде символ на зрелостта на българската демокрация.

          „Еврото не е самоцел, а отговорност и средство за постигане на устойчиви цели,“ завърши премиерът, като благодари на всички институции, експерти и партньори за тяхната всеотдайност и визия за бъдещето на България в сърцето на Европа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицията: Шофьорът, помел колите на „Витоша“, е бил с 1,52 промила

          Никола Павлов -
          1,52 промила алкохол в кръвта е показала пробата на шофьора, който преди дни помете шест паркирани автомобила на булевард „Витоша“ в София. Мъжът е...
          България

          Студен атмосферен фронт навлиза в България във вторник

          Иван Христов -
          През следващото денонощие над страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе облачно време и валежи. През нощта облачността ще се увеличи навсякъде,...
          Европа

          ЕК: Украйна демонстрира „изключителна преданост“ към идеята за присъединяване към ЕС

          Иван Христов -
          Украйна демонстрира „изключителна преданост“ към присъединяването към Европейския съюз. Киев трябва също така да обърне „скорошните негативни тенденции“ в борбата с корупцията и да...

          1 коментар

          1. Сега тече черната вода през България, господинът с апетит продава България. Обаче се оказа, че господ забавя, но не забравя. Ще видим какво ще ни донесе бъдещето.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions