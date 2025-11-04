Желязков: Еврото е стратегически избор, а не самоцел

„Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа.“
Това заяви премиерът Росен Желязков по време на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка. Форумът се проведе в резиденция „Бояна“ и е част от националната кампания за въвеждане на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г.
Премиерът подчерта, че целта не е само присъединяване, а пълноправно участие в еврозоната, което ще осигури на България място в „европейската икономическа архитектура“.
Според него членството в еврозоната ще доведе до:
- по-високо доверие в инвестициите;
- по-ниски разходи за бизнеса и гражданите;
- по-голяма финансова стабилност и защита от външни шокове;
- ускорено икономическо развитие и повишена конкурентоспособност.
Желязков посочи, че решението има огромно политическо, икономическо и обществено значение и представлява признание за усилията на поколения политици, експерти и граждани.
Той допълни, че изграждането на междуинституционална координация е било ключово за успеха и че страната е напълно подготвена в законодателен, логистичен и технически аспект.
Премиерът обърна внимание и на значението на общественото доверие, като заяви, че то е устойчиво растящо, въпреки „тенденциозното подкопаване от антиевропейски играчи“.
Желязков изрази увереност, че България е готова за плавно преминаване към еврото и че от 1 януари 2026 г. новата валута ще бъде символ на зрелостта на българската демокрация.
„Еврото не е самоцел, а отговорност и средство за постигане на устойчиви цели,“ завърши премиерът, като благодари на всички институции, експерти и партньори за тяхната всеотдайност и визия за бъдещето на България в сърцето на Европа.
Сега тече черната вода през България, господинът с апетит продава България. Обаче се оказа, че господ забавя, но не забравя. Ще видим какво ще ни донесе бъдещето.