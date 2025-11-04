Желязков: Еврото е стратегически избор, а не самоцел

„Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа.“

Това заяви премиерът Росен Желязков по време на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка. Форумът се проведе в резиденция „Бояна“ и е част от националната кампания за въвеждане на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г.

Премиерът подчерта, че целта не е само присъединяване, а пълноправно участие в еврозоната, което ще осигури на България място в „европейската икономическа архитектура“.

„Днес България стои на прага на важен момент в своето историческо развитие. От 1 януари България ще стане част от семейството на държави, обединяващи над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски страни,“ заяви Желязков.

Според него членството в еврозоната ще доведе до:

по-високо доверие в инвестициите;

по-ниски разходи за бизнеса и гражданите;

по-голяма финансова стабилност и защита от външни шокове;

ускорено икономическо развитие и повишена конкурентоспособност.

Желязков посочи, че решението има огромно политическо, икономическо и обществено значение и представлява признание за усилията на поколения политици, експерти и граждани.

„Този път не беше лесен – той започна с присъединяването ни към Европейския съюз. След 2018 г. България даде значителен тласък на подготовката за членство в еврозоната, като пое редица трудни, но необходими реформи,“ каза още премиерът.

Той допълни, че изграждането на междуинституционална координация е било ключово за успеха и че страната е напълно подготвена в законодателен, логистичен и технически аспект.

„България е по-добро място за живеене и за бизнес благодарение на точно този процес,“ подчерта Желязков.

Премиерът обърна внимание и на значението на общественото доверие, като заяви, че то е устойчиво растящо, въпреки „тенденциозното подкопаване от антиевропейски играчи“.

„В момента сме със 7 процентни пункта в полза на доверието. Българите избират европейския път със сърцето си, а бизнесът твърдо подкрепя еврото,“ каза той.

Желязков изрази увереност, че България е готова за плавно преминаване към еврото и че от 1 януари 2026 г. новата валута ще бъде символ на зрелостта на българската демокрация.

„Еврото не е самоцел, а отговорност и средство за постигане на устойчиви цели,“ завърши премиерът, като благодари на всички институции, експерти и партньори за тяхната всеотдайност и визия за бъдещето на България в сърцето на Европа.