Зохран Мамдани е най-вероятният нов кмет на Ню Йорк, определя се като наследник на Бърни Сандърс

Ню Йорк е изправен пред избори за кмет, а Зохран Мамдани, бивш рапър, роден в Уганда, е на прага да стане първият мюсюлмански градоначалник на „Голямата ябълка“. Това би било сензация, дори за метрополис, където имиграционното разнообразие определя политическата култура както никъде другаде в САЩ, пише BILD.

- Реклама -

Ню Йорк винаги е гласувал по-ляво от страната като цяло. През последния век е имало само четирима републикански кметове, но въпреки това Мамдани е изключение: той се определя като политически наследник на Бърни Сандърс, който се кандидатира за президент няколко пъти, но не успява да получи достатъчна подкрепа, защото позициите му се смятат за твърде леви дори за Демократическата партия.

Мамдани предлага частично замразяване на покачването на наемите, увеличаване на финансирането за обществени жилища и по-високи данъци за богатите. Тази програма автоматично го прави мишена на критики от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп притежава няколко престижни имота в Ню Йорк. В едно интервю той нарече Мамдани „комунист“ и прогнозира, че ще „унищожи Ню Йорк“.

Тръмп беше попитан и какво мисли за идеята, че Мамдани е „лява версия“ на самия него. Той отговори: „Е, поне изглеждам по-добре.“

Въпреки че Мамдани твърди, че е ангажиран с борбата със социалното неравенство, самият той произхожда от богато семейство: родителите му – филмов режисьор и професор по политически науки – се оценяват на между два и десет милиона долара. Това обаче не е опетнило имиджа му: според Forbes, Мамдани наема апартамент за 2250 долара на месец и досега съзнателно се е отказал от собствената си кола в полза на метрото. „Бунтар от богато семейство, който прекъсва връзките си с елита“ – така Мамдани е описван многократно в пресата.

Бившият губернатор на Ню Йорк Андрю Куомо, демократ, се опитва да сдържи Мамдани в последния момент. Според анкетите обаче той в момента има 34% срещу 44% на Мамдани. Третият кандидат, републиканецът Къртис Слива, на практика няма шанс. Окончателните резултати ще бъдат известни след затварянето на секциите, тази нощ в 4:00 ч. българско време.