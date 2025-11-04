Зорница Илиева: Най-големият проблем на Австрия е свързан със здравеопазването

„Най-големият проблем на Австрия е свързан със здравеопазването.“

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Илиева, която преди дни се върна от Виена, разказа за проблемите със здравната система там. По думите й лекарите в държавните болници все повече напускат и отиват в частни лечебни заведения, където заплащането е по-добро.

Международният анализатор коментира победата в Чехия на Андрей Бабиш. Тя посочи, че коалицията, от която е част Бабиш, има мнозинство в парламента и това щяло да му помогне да прокарва законите, които смята, че са добри за Чехия.

Гостенката взе отношение и по въпроса за масовите протести в Сърбия, свързани със смъртта на 16 души, загубили живота си след падането на козирката в Нови Сад. Тя обясни, че Западът иска от Вучич да се откаже от близостта си с Русия, но това нямало как да се случи, защото 80% от сърбите били русофили.