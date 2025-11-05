НА ЖИВО
          62-годишен мъж загина при тежка катастрофа с камион край Бургас

          Снимка: Facebook
          62-годишен мъж от Бургас е загинал след челен сблъсък с камион в района на каменната кариера при квартал Горно Езерово, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал вчера малко след 12:00 часа на обяд на пътя Бургас – село Братово.

          По първоначални данни, мъжът управлявал лек автомобил „Рено Меган“, когато предприел маневра за изпреварване на товарен автомобил „Ивеко Дейли“, шофиран от 19-годишен бургазлия. В този момент се блъснал челно в насрещно движещ се камион „МАН“, управляван от 60-годишен водач, също от Бургас.

          След удара и двата автомобила излезли от пътя.

          62-годишният шофьор е транспортиран с линейка до УМБАЛ – Бургас, където по-късно е починал от тежките си наранявания.

          Полицията съобщава, че другите двама участници в катастрофата – шофьорите на камиона и микробуса – не са пострадали сериозно.

          Причините за инцидента се изясняват.

