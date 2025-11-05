Апостолов за скандала с Би Би Си: Монтаж, който внушава, че Тръмп е поощрявал щурма срещу Капитолия

Владислав Апостолов обвинява Би Би Си, че е манипулирала кадри и изказвания на Доналд Тръмп от 2021 г., за да създаде впечатление, че той е насърчавал щурма на Капитолия. По думите му става дума за „монтаж“ на отделни сегменти от различни изявления, излъчен непосредствено преди изборите през 2024 г.

- Реклама -

Апостолов твърди, че „най-авторитетната медийна империя“ е използвала редакционни похвати, които подменят контекста и целят внушение за подкрепа на насилие.