НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Апостолов за скандала с Би Би Си: Монтаж, който внушава, че Тръмп е поощрявал щурма срещу Капитолия

          0
          0
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          Владислав Апостолов обвинява Би Би Си, че е манипулирала кадри и изказвания на Доналд Тръмп от 2021 г., за да създаде впечатление, че той е насърчавал щурма на Капитолия. По думите му става дума за „монтаж“ на отделни сегменти от различни изявления, излъчен непосредствено преди изборите през 2024 г.

          - Реклама -

          Апостолов твърди, че „най-авторитетната медийна империя“ е използвала редакционни похвати, които подменят контекста и целят внушение за подкрепа на насилие.

          „Извергщината, в нейния най-широк смисъл, отдавна се е посадила и покълнала в това, което консенсусно се смята за най-авторитетната медийна империя в света — BBC… Става въпрос за лъжа и насилие и за това как два сегмента, два елемента от различни изказвания на Тръмп са монтирани, манипулирани, така че да изкара, че Тръмп поощрява щурма на Капитолия. Тези лъжат и излъгаха точно преди изборите“ каза Апостолов.

          Владислав Апостолов обвинява Би Би Си, че е манипулирала кадри и изказвания на Доналд Тръмп от 2021 г., за да създаде впечатление, че той е насърчавал щурма на Капитолия. По думите му става дума за „монтаж“ на отделни сегменти от различни изявления, излъчен непосредствено преди изборите през 2024 г.

          - Реклама -

          Апостолов твърди, че „най-авторитетната медийна империя“ е използвала редакционни похвати, които подменят контекста и целят внушение за подкрепа на насилие.

          „Извергщината, в нейния най-широк смисъл, отдавна се е посадила и покълнала в това, което консенсусно се смята за най-авторитетната медийна империя в света — BBC… Става въпрос за лъжа и насилие и за това как два сегмента, два елемента от различни изказвания на Тръмп са монтирани, манипулирани, така че да изкара, че Тръмп поощрява щурма на Капитолия. Тези лъжат и излъгаха точно преди изборите“ каза Апостолов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Марк Рюте: НАТО оценява високо усилията на Румъния, България и Турция за разминиране на Черно море

          Владимир Висоцки -
          НАТО оценява високо усилията на Румъния, България и Турция в Черноморския регион за разширяване на дейностите по разминиране и патрулиране.  Това заяви генералният секретар на...
          Правосъдие

          Франция започва спиране на сайта на Shein заради скандал

          Пламена Ганева -
          Френското правителство обяви, че започва официална процедура за временно спиране на онлайн платформата на модния гигант Shein, докато компанията не докаже пълно съответствие с...
          Политика

          Близък до Вучич: Разбихме Българска шпионска мрежа, Радев не е забравил това

          Пламена Ганева -
          Напрежението между Белград и София ескалира след нова провокация от Александър Вулин, близък съюзник на сръбския президент Александър Вучич. Вулин заяви, че „обединението на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions