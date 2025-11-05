Арестуваха 26-годишен мъж за въоръжен грабеж над германски студент в метрото

26-годишен мъж е задържан за грабеж над студент от Германия на метростанция „Сердика“ в София, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Инцидентът е станал на 30 октомври 2025 г., когато обвиняемият Т.Г. заплашил чуждестранния студент, показвайки предмет с вид на пистолет, и му наредил да му даде всичките си пари, „ако не иска да му се случи нещо лошо“.

Нападателят отнел 100 лева и чифт слушалки, след което избягал.



По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс – грабеж, извършен със заплаха, което се наказва с лишаване от свобода.

Обвиняемият е осъждан и преди, а поради опасност да извърши ново престъпление е задържан за 72 часа. Днес, 5 ноември, прокуратурата внесе искане в съда за налагане на мярка „задържане под стража“.