Арх. Богдана Панайотова: „Няма да подам оставка“, отговори на искането на кмета на София

Главният архитект на София, арх. Богдана Панайотова, излезе с категорично становище, че няма да подаде оставка, въпреки публичния натиск и искането на столичния кмет Васил Терзиев. В писмо, което Панайотова разпространи от болничното си легло, тя заяви, че не е разговаряла с кмета от края на октомври и разкри нови детайли за скандалния случай със застрояването на Боянското блато.
Позицията на арх. Панайотова идва след като Терзиев, който в момента се намира в Бразилия, изпрати СМС с искане за прекратяване на съвместната им работа. Той посочи, че причината за напрежението е именно проблемите в градоустройството, по които тя е отговорна като главен архитект. Това, обаче, не е единственият проблем, по който Панайотова е обект на критики. Спорът се засилва с новите проверки, свързани със строителството в близост до екологично чувствителни зони.
Панайотова разкри, че след като е била информирана от колегите си в Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ), екипът ѝ е започнал проверка на строителни обекти в опасни близости до водни обекти. Проблемите започват с действията около Боянското блато, което през последните дни бе в центъра на публично обсъждане заради строителство, което може да застраши екологичното равновесие в района. Според арх. Панайотова, властите са издали констативен акт, който спира строителството в района, но борбата не свършва тук.
Тя обясни, че въпреки конфликта с кмета, тя и нейният екип работят активно за създаването на механизми за по-добро управление на строителството в близост до рискови водни обекти. Според нея, започналата проверка и съвместната работа с различни институции, като Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е основа за създаването на ефективна координация и защита на екологичните зони.
Но докато Панайотова защитава своята работа, ситуацията около Боянското блато само загрубява. Съобщенията за строежи в чувствителни екологични зони предизвикват разширен обществен интерес, а изискванията за спиране на строителството все повече обострят отношенията между властите в София. Резултатът от проверките, които вече са в ход, ще бъдат обявени публично и ще определят какво ще се случи с бъдещето на тези строителни обекти.
Докато българската общественост се вълнува от разрастващия скандал, въпросът за бъдещето на архитектурното управление в София остава отворен. Кметът Терзиев, който в момента не е на територията на страната, ще трябва да вземе решение дали да продължи да стои зад Панайотова или да потърси нова посока за столичната архитектура.
С нарастващото напрежение, ситуацията в Столична община е далеч от решена. Ще продължи ли Панайотова да устоява на натиска, или решението ще бъде взето извън нейните ръце? Само времето ще покаже.
