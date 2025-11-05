Атанас Атанасов (БСП): Организации, финансирани от „Сорос“, свалят кабинета „Виденов

Депутатът от „БСП-Обединена левица“ Атанас Атанасов коментира пред „Евроком“ създаването на новата временна парламентарна комисия за разследване дейността на медийния магнат Джордж Сорос и сина му в България.

- Реклама -



Според народния представител организации, финансирани от Сорос, са свалили кабинета на Жан Виденов. Атанасов посочи, че не е ясно дали свръхинфлацията от онова време не е била причинена от външни обстоятелства. В крайна сметка комисията щяла да установи именно това дали и как Сорос е влияел на процесите у нас през всички тези години от началото на демокрацията до сега.

Относно създаване на комисия, свързана с налагането на санкциите „Магнитки“ депутатът заяви, че това е санкция, която се поставя от САЩ едностранно и няма защо да бъде коментирана.