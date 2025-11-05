Атлетико Мадрид се справи с белгийци у дома

Атлетико Мадрид победи с 3:1 Роял Юнион Сен Жилоа в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

В следващия кръг момчетата на Диего Симеоне посрещат финалиста от изминалоо издание на турнира Интер, а белгийците са гости на турския гранд Галатасарай.

„Дюшекчиите“ поведоха в 39-ата минута, когато Джулиано Симеоне намери Хулиан Алварес непокрит в наказателното поле, а световният шампион с Аржентина прати топката зад гърба на Кел Схерпен за 1:0.

В добавеното време на първата част мадридчани Антоан Гризман бе най-съобразителен в наказателното поле, за да изстреля топката към средата на вратата, но след преглед с ВАР попадението не бе зачетено заради засада.

Атлети все пак успя да удвои преднината си в 72-рата минута, когато Конър Галахър изстреля снаряд към горния ляв ъгъл за 2:0.

Гостите от Белгия върнаха едно попадение в 80-та минута. Софиан Буфал центрира, а Рос Сайкс с глава отблизо матира Ян Облак.

В шестата минута на добавеното време на срещата Маркос Йоренте се озова сам срещу вратаря и с красив завършващ удар оформи крайното 3:1 за тима на Диего Симеоне.

Мадридчани имат шест точки на 14-ото място, а Сен Жилоа е извън топ 24 с три точки на 26-ото място.