      сряда, 05.11.25
          Българин ранен в Косово: Посолството в Прищина се намесва

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министерството на външните работи на България изрази дълбоко съжаление по повод на тежкия инцидент, който се случи на 4 ноември 2025 г. в град Джакова, Косово, при който български гражданин, служител на Офиса на Европейския съюз в страната, беше сериозно ранен.

          В съобщение, публикувано от Българското посолство в Прищина, се уточнява, че инцидентът се разследва като опит за убийство и че местните органи на реда са образували досъдебно производство.

          „Посолството на Република България в Прищина активно следи случая и поддържа постоянен контакт с компетентните органи на Косово“, посочват от дипломатическата мисия.

          Според последните данни, пострадалият е настанен в болница в Косовска Митровица, като състоянието му към момента е стабилно. Българските дипломати са готови да окажат необходимото съдействие и ще посетят ранения сънародник след съгласуване с медицинския екип.

