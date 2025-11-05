Българин ранен в Косово: Посолството в Прищина се намесва

Министерството на външните работи на България изрази дълбоко съжаление по повод на тежкия инцидент, който се случи на 4 ноември 2025 г. в град Джакова, Косово, при който български гражданин, служител на Офиса на Европейския съюз в страната, беше сериозно ранен.

В съобщение, публикувано от Българското посолство в Прищина, се уточнява, че инцидентът се разследва като опит за убийство и че местните органи на реда са образували досъдебно производство.

„Посолството на Република България в Прищина активно следи случая и поддържа постоянен контакт с компетентните органи на Косово“, посочват от дипломатическата мисия.

Според последните данни, пострадалият е настанен в болница в Косовска Митровица, като състоянието му към момента е стабилно. Българските дипломати са готови да окажат необходимото съдействие и ще посетят ранения сънародник след съгласуване с медицинския екип.