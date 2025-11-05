Българинът купува повече, но плаща още повече: Цените у нас са скочили с 64%

С 20% е нараснала покупателната способност на средностатистическия българин от 2013 година досега. Въпреки този ръст, България остава на последно място в Европейския съюз по този показател, сочат данни на Евростат.
През последните 11 години цените у нас са скочили с 64%, което показва, че макар доходите да растат, животът става по-скъп.
България все пак е третата държава в ЕС по ръст на покупателната способност от 2013 г. насам – пред нас са само Ирландия и Румъния.
На върха остава Люксембург, където жителите традиционно разполагат с най-висока покупателна способност – близо три пъти по-висока от средната за Европа.
Ирландия бързо догонва, а Нидерландия запазва стабилни нива през целия период.
Любопитна промяна настъпва в дъното на класацията – Румъния се изкачва до 21-во място, измествайки Гърция, която днес е предпоследна, само с 4 пункта пред България.
Вече само 10 държави в ЕС имат покупателна способност под средната за съюза.
Цените – от плавен растеж до рязък скок
Ако върнем лентата към 2013 г., единствено през следващата година цените са били малко по-ниски – с 1,5%. След това започва непрекъснато покачване, като между 2021 и 2022 г. скокът е най-рязък.
По данни на НСИ, цените днес са средно с 64% по-високи от тези преди 11 години.
Най-забележимо е поскъпването на плодовете и зеленчуците.
Гроздето е абсолютният рекордьор – удвоило е цената си с 200% – от около 1,10 лв. на над 3 лв. за килограм.
Чушки, домати, праскови и кайсии също бележат впечатляващ ръст – над 120–130%, докато ябълките поскъпват най-умерено.
При нехранителните стоки тенденцията е по-спокойна.
Дървата за огрев са поскъпнали два пъти, а облеклото, обувките и техниката – много по-умерено.
Телевизорите например са само с 13% по-скъпи, а бензинът почти не е мръднал – от 2,60 лв. на 2,63 лв. за литър.