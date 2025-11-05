НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Българинът купува повече, но плаща още повече: Цените у нас са скочили с 64%

          0
          2
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          С 20% е нараснала покупателната способност на средностатистическия българин от 2013 година досега. Въпреки този ръст, България остава на последно място в Европейския съюз по този показател, сочат данни на Евростат.

          - Реклама -

          През последните 11 години цените у нас са скочили с 64%, което показва, че макар доходите да растат, животът става по-скъп.

          „Ако приемем, че покупателната способност на средностатистическия европеец е 100%, то нашата е 66,“ отбелязват анализаторите. Това означава, че българите могат да си позволят едва две трети от това, което купува един средностатистически европеец.

          България все пак е третата държава в ЕС по ръст на покупателната способност от 2013 г. насам – пред нас са само Ирландия и Румъния.
          На върха остава Люксембург, където жителите традиционно разполагат с най-висока покупателна способност – близо три пъти по-висока от средната за Европа.
          Ирландия бързо догонва, а Нидерландия запазва стабилни нива през целия период.

          Любопитна промяна настъпва в дъното на класацията – Румъния се изкачва до 21-во място, измествайки Гърция, която днес е предпоследна, само с 4 пункта пред България.
          Вече само 10 държави в ЕС имат покупателна способност под средната за съюза.

          Цените – от плавен растеж до рязък скок

          Ако върнем лентата към 2013 г., единствено през следващата година цените са били малко по-ниски – с 1,5%. След това започва непрекъснато покачване, като между 2021 и 2022 г. скокът е най-рязък.
          По данни на НСИ, цените днес са средно с 64% по-високи от тези преди 11 години.

          Най-забележимо е поскъпването на плодовете и зеленчуците.
          Гроздето е абсолютният рекордьор – удвоило е цената си с 200% – от около 1,10 лв. на над 3 лв. за килограм.
          Чушки, домати, праскови и кайсии също бележат впечатляващ ръст – над 120–130%, докато ябълките поскъпват най-умерено.

          При нехранителните стоки тенденцията е по-спокойна.
          Дървата за огрев са поскъпнали два пъти, а облеклото, обувките и техниката – много по-умерено.
          Телевизорите например са само с 13% по-скъпи, а бензинът почти не е мръднал – от 2,60 лв. на 2,63 лв. за литър.

          С 20% е нараснала покупателната способност на средностатистическия българин от 2013 година досега. Въпреки този ръст, България остава на последно място в Европейския съюз по този показател, сочат данни на Евростат.

          - Реклама -

          През последните 11 години цените у нас са скочили с 64%, което показва, че макар доходите да растат, животът става по-скъп.

          „Ако приемем, че покупателната способност на средностатистическия европеец е 100%, то нашата е 66,“ отбелязват анализаторите. Това означава, че българите могат да си позволят едва две трети от това, което купува един средностатистически европеец.

          България все пак е третата държава в ЕС по ръст на покупателната способност от 2013 г. насам – пред нас са само Ирландия и Румъния.
          На върха остава Люксембург, където жителите традиционно разполагат с най-висока покупателна способност – близо три пъти по-висока от средната за Европа.
          Ирландия бързо догонва, а Нидерландия запазва стабилни нива през целия период.

          Любопитна промяна настъпва в дъното на класацията – Румъния се изкачва до 21-во място, измествайки Гърция, която днес е предпоследна, само с 4 пункта пред България.
          Вече само 10 държави в ЕС имат покупателна способност под средната за съюза.

          Цените – от плавен растеж до рязък скок

          Ако върнем лентата към 2013 г., единствено през следващата година цените са били малко по-ниски – с 1,5%. След това започва непрекъснато покачване, като между 2021 и 2022 г. скокът е най-рязък.
          По данни на НСИ, цените днес са средно с 64% по-високи от тези преди 11 години.

          Най-забележимо е поскъпването на плодовете и зеленчуците.
          Гроздето е абсолютният рекордьор – удвоило е цената си с 200% – от около 1,10 лв. на над 3 лв. за килограм.
          Чушки, домати, праскови и кайсии също бележат впечатляващ ръст – над 120–130%, докато ябълките поскъпват най-умерено.

          При нехранителните стоки тенденцията е по-спокойна.
          Дървата за огрев са поскъпнали два пъти, а облеклото, обувките и техниката – много по-умерено.
          Телевизорите например са само с 13% по-скъпи, а бензинът почти не е мръднал – от 2,60 лв. на 2,63 лв. за литър.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Украйна удари едновременно няколко енергийни обекта в Русия

          Иван Христов -
          През нощта срещу сряда украински дронове атакуваха руски енергийни инфраструктурни обекти във Владимирска област и град Орел в Русия, съобщава УНИАН. По-специално, губернаторът на Владимирска...
          Общество

          Щъркел „зимува“ в Монтана: екоинспекцията се включи в спасяването му

          Дамяна Караджова -
          Необичайна гледка през ноември – щъркел е забелязан да обикаля в района на автогарата в Монтана, съобщават потребители в социалните мрежи.
          Общество

          Отвориха Дунав мост за тежкотоварния трафик след 24-часово затваряне

          Георги Петров -
          След близо 24 часа пълно затваряне, Дунав мост при Русе – Гюргево вече е отворен и за тежкотоварни автомобили, съобщи областният управител Драгомир Драганов,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions