      сряда, 05.11.25
          Волейбол

          България ще има сблъсък със Северна Македония за старт на Евроволей 2026

          Форумът ще се проведе между 10 и 27 септември, а останалите три страни, които ще приемат мачове от шампионата, са Италия, Финландия и Румъния

          Снимка: БГНЕС
          България ще бъде един от четирите домакина на Европейското първенство по волейбол за мъже 2026, което ще се проведе между 10 и 27 септември. Останалите три страни, които ще приемат мачове от шампионата, са Италия, Финландия и Румъния.

          Всички мачове на националния ни отбор ще се изиграят в „Арена София“, която отново ще посрещне най-добрите волейболисти на континента.

          Първият ни мач от група В ще бъде срещу Северна Македония на 9 септември от 20 часа. Срещата с действащия европейски шампион Полша е седмица по-късно.
           
          Програма на България – Група В (Арена София):

          9 септември, 20:00 ч. – БЪЛГАРИЯ – Северна Македония

          11 септември, 20:00 ч. – БЪЛГАРИЯ – Португалия

          12 септември, 20:00 ч. – БЪЛГАРИЯ – Украйна

          14 септември, 20:00 ч. – БЪЛГАРИЯ – Израел

          16 септември, 20:00 ч. – БЪЛГАРИЯ – Полша

          След приключване на груповата фаза, София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои.

          Елиминационна фаза в „Арена София“:

          1/8-финали

          19.09, 16:00 ч. (EF5) – 1-ви в Група В срещу 4-ти в Група D

          21.09, 19:00 ч. (EF8) – 2-ри в Група В срещу 3-ти в Група D

          23.09, 16:00 ч. (EF6) – 1-ви в Група D срещу 4-ти в Група В

          25.09, 19:00 ч. (EF7) – 2-ри в Група D срещу 3-ти в Група В

          1/4-финали

          22.09, 16:00 ч. (QF3) – Победител EF5 срещу Победител EF8

          24.09, 19:00 ч. (QF4) – Победител EF6 срещу Победител EF7

          София отново ще бъде столица на европейския волейбол. България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път в историята си – поредно доказателство за уважението и доверието, с което страната ни се ползва на континентално ниво.

          Столичната „Арена София“ вече има опит като домакин на най-големите форуми – именно там през 2015 година националният отбор достигна до полуфиналите на Евроволей, след като победи световни сили и запали отново любовта на феновете към този спорт.

          На последния волейболен Мондиал, България впечатли света – нашият състав беше най-младият на турнира, но въпреки това достигна до финала срещу Италия, показвайки огромен потенциал и амбиция.

          Сега това поколение ще има възможността да се изправи отново пред родната публика. Очакванията към „лъвовете“ са големи, но и подкрепата от трибуните ще бъде традиционно мощна.

          С Евроволей 2026 София ще се превърне в център на европейския волейбол, а публиката в „Арена София“ ще има възможност да види на живо някои от най-големите звезди на спорта. България ще търси силно представяне, а защо не и ново историческо класиране сред най-добрите.

