България укрепва икономиката и привлича инвестиции

„България е стабилен, предвидим и сигурен икономически партньор в региона, с отлични перспективи за бъдещо развитие и сътрудничество.“

С тези думи министър-председателят Росен Желязков откри срещата си с главния изпълнителен директор на Sensata Technologies Щефан фон Шукман, проведена в Министерския съвет.

- Реклама -

Фокус на разговора бяха високотехнологичните инвестиции, иновациите и конкурентоспособността на българската икономика, както и възможностите за разширяване на производствената дейност на компанията у нас.

Желязков подчерта, че предстоящото присъединяване на България към еврозоната и членството в Шенген допълнително укрепват позициите на страната като предсказуем партньор и надеждна инвестиционна дестинация.

„България прилага комплекс от политики за засилване на конкурентоспособността — от административни реформи и дерегулация до насърчаване на дигитализацията и иновациите“, заяви премиерът.

Той посочи, че правителството насочва усилията си към подобряване на бизнес климата, инвестиции в инфраструктура, образование и научни изследвания, както и създаване на среда за развитие на високотехнологични и иновативни производства.

Сред приоритетните сектори министър-председателят открои автомобилната индустрия, електрониката, ИТ и аутсорсинг услугите, роботиката и мехатрониката — области, които, по думите му, имат потенциал да движат икономиката напред и да създават работни места с висока добавена стойност.

Желязков и Шукман се обединиха около оценката, че автомобилният сектор в България демонстрира устойчив растеж, въпреки предизвикателната глобална икономическа среда.

Двамата подчертаха и значението на задълбочаването на двустранните инвестиции между България и САЩ, като изтъкнаха, че все още има неоползотворен потенциал, който може да укрепи стратегическите връзки между двете държави.

В срещата участваха също вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов.