      сряда, 05.11.25
          България укрепва икономиката и привлича инвестиции

          „България е стабилен, предвидим и сигурен икономически партньор в региона, с отлични перспективи за бъдещо развитие и сътрудничество.“
          С тези думи министър-председателят Росен Желязков откри срещата си с главния изпълнителен директор на Sensata Technologies Щефан фон Шукман, проведена в Министерския съвет.

          Фокус на разговора бяха високотехнологичните инвестиции, иновациите и конкурентоспособността на българската икономика, както и възможностите за разширяване на производствената дейност на компанията у нас.

          Желязков подчерта, че предстоящото присъединяване на България към еврозоната и членството в Шенген допълнително укрепват позициите на страната като предсказуем партньор и надеждна инвестиционна дестинация.

          „България прилага комплекс от политики за засилване на конкурентоспособността — от административни реформи и дерегулация до насърчаване на дигитализацията и иновациите“, заяви премиерът.

          Той посочи, че правителството насочва усилията си към подобряване на бизнес климата, инвестиции в инфраструктура, образование и научни изследвания, както и създаване на среда за развитие на високотехнологични и иновативни производства.

          Сред приоритетните сектори министър-председателят открои автомобилната индустрия, електрониката, ИТ и аутсорсинг услугите, роботиката и мехатрониката — области, които, по думите му, имат потенциал да движат икономиката напред и да създават работни места с висока добавена стойност.

          Желязков и Шукман се обединиха около оценката, че автомобилният сектор в България демонстрира устойчив растеж, въпреки предизвикателната глобална икономическа среда.

          Двамата подчертаха и значението на задълбочаването на двустранните инвестиции между България и САЩ, като изтъкнаха, че все още има неоползотворен потенциал, който може да укрепи стратегическите връзки между двете държави.

          В срещата участваха също вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов.

          Близък до Вучич: Разбихме Българска шпионска мрежа, Радев не е забравил това

          Напрежението между Белград и София ескалира след нова провокация от Александър Вулин, близък съюзник на сръбския президент Александър Вучич. Вулин заяви, че „обединението на...
          Д-р Атанас Михайлов: Яжте ориз по пълнолуние, за да свалите два килограма

          "Яжте ориз по пълнолуние, за да свалите два килограма. Можете да опитате около 5-и декември, когато е следващото пълнолуние." Това каза д-р Атанас Михайлов, който...
          Нелегален трафик през България: ТИР с 7 китайци в тайно укритие арестуван на Кулата

          55-годишен шофьор на ТИР беше арестуван след опит да превози седем китайски граждани, нелегално пребиваващи в България, в таен метален сандък под шасито на...

