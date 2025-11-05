НА ЖИВО
          Белгия свиква извънреден Съвет за сигурност заради дроновете над летищата и военните бази

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Белгия е в повишена готовност, след като в рамките на едно денонощие дронове нарушиха въздушното пространство над летищата в Брюксел и Лиеж, както и над военните бази „Клайне Брьогел“ и „Флорен“.
          Заради инцидентите въздухоплаването бе временно спряно два пъти, а полети – отменени или отклонени.

          В отговор на ситуацията Съветът за национална сигурност на Белгия ще заседава извънредно, съобщи вътрешният министър Бернар Кентен.

          „Целта на заседанието е да се обсъди политически и технически отговор на това предизвикателство,“ уточни той, добавяйки, че не е ясно чии са летателните апарати и откъде са управлявани.

          Първите сигнали за дронове били подадени около 21:00 ч. българско време.
          Полети на летище „Завентем“ в Брюксел били спрени, тревогата вдигната след около 30 минути, но въздушното пространство било затворено повторно малко по-късно – до полунощ.

          Небето тясно за F-35: Белгия в центъра на подигравки

          Медиите съобщават, че военните средства за засичане и заглушаване на сигнали не са успели да противодействат на апаратите.
          Любителски видеа показват дронове, движещи се на височина 100–200 метра, с включени навигационни светлини и висока скорост.

          Според белгийското Министерство на отбраната, някои от дроновете може да имат разузнавателна цел – събиране на информация за укритията на изтребители и честотите на военните комуникации.

          Министърът на отбраната Тео Франкен вече е издал заповед дроновете, навлезли над военни бази, да бъдат сваляни.

          Белгия отдавна отчита сериозен проблем с неразрешени полети на дронове – само през миналата година са регистрирани над 31 хиляди нарушения, основно около летище Брюксел, което не е достатъчно защитено, признават властите.

          Небето тясно за F-35: Белгия в центъра на подигравки

