Беллградската прокуратура обвини Вучич в злоупотреба с власт и нарушаване на Конституцията

Прокуратурата за борба с организираната престъпност в Белград излезе с безпрецедентна декларация, в която обвинява сръбския президент Александър Вучич в злоупотреба с власт, нарушаване на Конституцията и опит за натиск върху съдебната система.
В документа, цитиран от БГНЕС, се посочва, че държавният глава е „превишил и злоупотребил с всички свои правомощия“, като е направил непозволени коментари за текущи наказателни разследвания в телевизионното предаване „Кирилица с Миломир Марич“ по TV Prva на 3 ноември.
Според декларацията, Александър Вучич е атакувал действащи прокурори с „обидни и неверни твърдения“, наричайки делата срещу определени лица „измислени случаи“.
Прокуратурата подчертава, че действията на президента подкопават конституционния ред и върховенството на закона в страната.
Изявлението на прокуратурата е определено от местни медии като едно от най-острите публични осъждания на действащ президент в историята на Сърбия, и идва на фона на нарастващо напрежение между институциите в Белград.
