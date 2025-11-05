Беллградската прокуратура обвини Вучич в злоупотреба с власт и нарушаване на Конституцията

Прокуратурата за борба с организираната престъпност в Белград излезе с безпрецедентна декларация, в която обвинява сръбския президент Александър Вучич в злоупотреба с власт, нарушаване на Конституцията и опит за натиск върху съдебната система.

В документа, цитиран от БГНЕС, се посочва, че държавният глава е „превишил и злоупотребил с всички свои правомощия“, като е направил непозволени коментари за текущи наказателни разследвания в телевизионното предаване „Кирилица с Миломир Марич“ по TV Prva на 3 ноември.

„Вучич отправя безсрамни твърдения, омаловажава и криминализира прокуратурата за борба с организираната престъпност. Той се опитва да упражни неправомерно и незаконно влияние върху прокуратурата, коментирайки текущи наказателни производства“, заявява институцията.



Според декларацията, Александър Вучич е атакувал действащи прокурори с „обидни и неверни твърдения“, наричайки делата срещу определени лица „измислени случаи“.

„Подобни провокации от страна на президента на републиката, които омаловажават и клеветят съдебните служители, се опитват да създадат атмосфера на линчуване в обществото и пряко възпрепятстват правосъдието“, се казва още в текста.



Прокуратурата подчертава, че действията на президента подкопават конституционния ред и върховенството на закона в страната.

Изявлението на прокуратурата е определено от местни медии като едно от най-острите публични осъждания на действащ президент в историята на Сърбия, и идва на фона на нарастващо напрежение между институциите в Белград.