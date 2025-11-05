Без метро по линия 3 през уикенда

Тази събота и неделя столичани ще трябва да се въоръжат с търпение – линия 3 на софийското метро няма да се движи, съобщиха от Столичната община.
- Реклама -
Причината е актуализация на софтуера и системите за контрол и управление на влаковото движение по трите нови станции от разширението на метрото по булевард „Владимир Вазов“.
Автобусите ще се движат по маршрута на метрото и ще спират само на автобусните и тролейбусни спирки в района на метростанциите, за да се осигури бърза връзка между кварталите.
Очаква се нормалният трафик по линията да бъде възстановен в понеделник сутрин.
Тази събота и неделя столичани ще трябва да се въоръжат с търпение – линия 3 на софийското метро няма да се движи, съобщиха от Столичната община.
- Реклама -
Причината е актуализация на софтуера и системите за контрол и управление на влаковото движение по трите нови станции от разширението на метрото по булевард „Владимир Вазов“.
Автобусите ще се движат по маршрута на метрото и ще спират само на автобусните и тролейбусни спирки в района на метростанциите, за да се осигури бърза връзка между кварталите.
Очаква се нормалният трафик по линията да бъде възстановен в понеделник сутрин.