В Украйна нарастват опасенията, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са обкръжени близо до Покровск, съобщава германският вестник BILD, позовавайки се на източници в украинските въоръжени сили и разузнаване.

„В същото време се обсъжда отговорността на президента Володимир Зеленски, който за пореден път е обвинен, че не е осигурил изтеглянето на украинските войски, което е трябвало да се случи отдавна“, се казва в статията.

Украински войник заяви, че ситуацията е станала изключително трудна и не е ясно до каква степен може да се предотврати обкръжението или дали изобщо е възможно изтегляне.

Друг войник заяви, че някои части вече са почти обкръжени.

„Ситуацията е изключително тежка. Загубихме 80% от града. Все още се борим за 20%, но и там губим. Момчетата в Мирноград и по-на юг са в още по-лошо положение; те са практически обкръжени“, казва войникът.

Украински боец в Мирноград потвърди това.

„Дори да получим заповед за отстъпление, вероятно няма да оцелеем. Вероятно никой от нас няма да стигне жив до Родинское. По-добре е да останем тук и да позволим да бъдем освободени или заловени в крайна сметка“, заяви боецът.

Украински дипломат, който коментира пред изданието, направи паралели със защитата на Бахмут.

„Ситуацията е подобна. Ние героично се защитаваме, твърдейки, че Русия е в по-лоша позиция, отколкото твърди, и след това се оттегляме. Винаги виждате разузнавателни части, разположени да защитават града, когато битката наближава своя край“, казва дипломатът.

Офицерът твърди, че контраофанзивите са били „твърде малки и твърде закъснели“.

„Трябваше да направят това преди месец, когато първите руснаци влязоха в града. Сега е безполезно и ни струва само хора“, посочва офицерът.

Поддръжниците на Зеленски казват, че задържането на Покровск въпреки загубите е важно, отчасти за запазване на репутацията им в международен план, особено пред Тръмп. В Украйна се разпространяват слухове, че Зеленски в момента е особено внимателен да не изглежда военно слаб пред Тръмп, за да не се дистанцира от Украйна. Загубата на Покровск и Мирноград може да има символични последици за Вашингтон.