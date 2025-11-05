НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          BILD: В Украйна обвиняват Зеленски за обкръжението в Покровск, вече не смятат, че ще излязат от него дори да има заповед

          0
          77
          Украински войник
          Украински войник
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Украйна нарастват опасенията, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са обкръжени близо до Покровск, съобщава германският вестник BILD, позовавайки се на източници в украинските въоръжени сили и разузнаване.

          - Реклама -

          „В същото време се обсъжда отговорността на президента Володимир Зеленски, който за пореден път е обвинен, че не е осигурил изтеглянето на украинските войски, което е трябвало да се случи отдавна“, се казва в статията.

          Украински войник заяви, че ситуацията е станала изключително трудна и не е ясно до каква степен може да се предотврати обкръжението или дали изобщо е възможно изтегляне.

          Друг войник заяви, че някои части вече са почти обкръжени.

          „Ситуацията е изключително тежка. Загубихме 80% от града. Все още се борим за 20%, но и там губим. Момчетата в Мирноград и по-на юг са в още по-лошо положение; те са практически обкръжени“, казва войникът.

          Украински боец в Мирноград потвърди това.

          „Дори да получим заповед за отстъпление, вероятно няма да оцелеем. Вероятно никой от нас няма да стигне жив до Родинское. По-добре е да останем тук и да позволим да бъдем освободени или заловени в крайна сметка“, заяви боецът.

          Украински дипломат, който коментира пред изданието, направи паралели със защитата на Бахмут.

          „Ситуацията е подобна. Ние героично се защитаваме, твърдейки, че Русия е в по-лоша позиция, отколкото твърди, и след това се оттегляме. Винаги виждате разузнавателни части, разположени да защитават града, когато битката наближава своя край“, казва дипломатът.

          Офицерът твърди, че контраофанзивите са били „твърде малки и твърде закъснели“.

          „Трябваше да направят това преди месец, когато първите руснаци влязоха в града. Сега е безполезно и ни струва само хора“, посочва офицерът.

          Поддръжниците на Зеленски казват, че задържането на Покровск въпреки загубите е важно, отчасти за запазване на репутацията им в международен план, особено пред Тръмп. В Украйна се разпространяват слухове, че Зеленски в момента е особено внимателен да не изглежда военно слаб пред Тръмп, за да не се дистанцира от Украйна. Загубата на Покровск и Мирноград може да има символични последици за Вашингтон.

          В Украйна нарастват опасенията, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са обкръжени близо до Покровск, съобщава германският вестник BILD, позовавайки се на източници в украинските въоръжени сили и разузнаване.

          - Реклама -

          „В същото време се обсъжда отговорността на президента Володимир Зеленски, който за пореден път е обвинен, че не е осигурил изтеглянето на украинските войски, което е трябвало да се случи отдавна“, се казва в статията.

          Украински войник заяви, че ситуацията е станала изключително трудна и не е ясно до каква степен може да се предотврати обкръжението или дали изобщо е възможно изтегляне.

          Друг войник заяви, че някои части вече са почти обкръжени.

          „Ситуацията е изключително тежка. Загубихме 80% от града. Все още се борим за 20%, но и там губим. Момчетата в Мирноград и по-на юг са в още по-лошо положение; те са практически обкръжени“, казва войникът.

          Украински боец в Мирноград потвърди това.

          „Дори да получим заповед за отстъпление, вероятно няма да оцелеем. Вероятно никой от нас няма да стигне жив до Родинское. По-добре е да останем тук и да позволим да бъдем освободени или заловени в крайна сметка“, заяви боецът.

          Украински дипломат, който коментира пред изданието, направи паралели със защитата на Бахмут.

          „Ситуацията е подобна. Ние героично се защитаваме, твърдейки, че Русия е в по-лоша позиция, отколкото твърди, и след това се оттегляме. Винаги виждате разузнавателни части, разположени да защитават града, когато битката наближава своя край“, казва дипломатът.

          Офицерът твърди, че контраофанзивите са били „твърде малки и твърде закъснели“.

          „Трябваше да направят това преди месец, когато първите руснаци влязоха в града. Сега е безполезно и ни струва само хора“, посочва офицерът.

          Поддръжниците на Зеленски казват, че задържането на Покровск въпреки загубите е важно, отчасти за запазване на репутацията им в международен план, особено пред Тръмп. В Украйна се разпространяват слухове, че Зеленски в момента е особено внимателен да не изглежда военно слаб пред Тръмп, за да не се дистанцира от Украйна. Загубата на Покровск и Мирноград може да има символични последици за Вашингтон.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Покровско направление: ВСУ предават Мирноград без бой

          Иван Христов -
          Покровско направление към сутринта на 5 ноември 2025 г.: Мирноград може да бъде предаден на украинските въоръжени сили без бой..., пише Юрий Подоляка в...
          Война

          Командващият ВВС на Швеция: НАТО трябва да се учи от Украйна, ако не иска да загуби война с Русия

          Иван Христов -
          Съюзниците от НАТО биха могли да загубят „следващия решителен конфликт в Европа“, освен ако не ускорят значително темпото на разработване на оръжия. Това мнение...
          Война

          „Пленничеството е единственото спасение“: МО РФ определи като „критично“ състоянието на ВСУ в котелите при Покровск и Купянск

          Иван Христов -
          Положението на обкръжените в „котелите“ при Покровск и Купянск бойци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е критично и те нямат други шансове за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions