Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс обвинен в пране на пари

Бившият белгийски еврокомисар Дидие Рейндерс е обвинен в пране на пари, съобщават водещи медии в страната, позовавайки се на разследващи журналисти. Прокуратурата и адвокатите на Рейндерс отказват коментар, но не отричат информацията.

Според публикации в белгийски издания, Рейндерс е бил разпитан от съдия и официално обвинен на 16 октомври. От този момент той ще има достъп до материалите по делото.

Разследването е свързано със съмнения за пране на около един милион евро.

До момента са водени две отделни проверки – от прокуратурата и от Белгийската централна банка, тъй като има съмнения, че банката, в която Рейндерс е вложител, не е предприела нужните мерки срещу съмнителни операции.

Първите сигнали за разследването се появиха през декември миналата година. Според събраните данни, Рейндерс е купувал лотарийни билети и е прехвърлял средства между различни сметки, така че печалбите да изглеждат като законни спестявания, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Разследващите проверяват произхода на 200 000 евро, похарчени за лотарийни билети през последните пет години, както и 800 000 евро, внесени по банкова сметка за период от 15 години.

Дидие Рейндерс е добре позната фигура в белгийската и европейската политика – еврокомисар по правосъдието до средата на миналата година, а преди това вицепремиер и министър на финансите, външните работи и отбраната.