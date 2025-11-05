НА ЖИВО
          Правосъдие

          Бившият шеф на „Автомагистрали“ с първи думи след катастрофата, съдът го пусна срещу 5000 лв.

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийският районен съд отказа искането на прокуратурата за постоянен арест на бившия член на Управителния съвет на държавното дружество „Автомагистрали“ Филип Маркулиев и постанови той да бъде освободен срещу гаранция от 5000 лева.

          Маркулиев беше задържан след като в неделя се вряза в шест паркирани автомобила на бул. „Витоша“ в София. Инцидентът се размина без пострадали, но кръвната му проба показа над 1,5 промила алкохол.

          Той е обвинен в шофиране след употреба на алкохол и причиняване на имуществени щети.

          Съдът прие, че извършените престъпления не са от категорията на тежките и че концентрацията на алкохол „не е толкова висока“, за да се приеме, че има висока обществена опасност.

          От прокуратурата обаче заявиха, че Маркулиев системно нарушава Закона за движение по пътищата, като е бил глобяван за превишена скорост и предишно шофиране след употреба на алкохол.

          „Много съжалявам за случилото се. Срамувам се, не е имало умисъл — лошо стечение на обстоятелствата. Признавам вината си. Моля за по-лека мярка, защото имам фирма с действащи договори и трябва да работя“, каза Маркулиев пред съда.

