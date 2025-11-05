Близък до Вучич: Разбихме Българска шпионска мрежа, Радев не е забравил това

Напрежението между Белград и София ескалира след нова провокация от Александър Вулин, близък съюзник на сръбския президент Александър Вучич. Вулин заяви, че „обединението на всички сърби не може да бъде спряно“ и отправи остри думи към България, призовавайки българите да „палят свещи и да мълчат“.

Изявлението му идва само няколко часа след като Вучич публично отрече съществуването на проекта „Сръбски свят“, обвинявайки България, че „го е измислила“. Поводът за поредния словесен сблъсък стана изказването на президента Румен Радев, който призова Европейския съюз да обърне внимание на рисковете, които доктрината „Сръбски свят“ създава за региона.

„Нека българите мълчат, защото още не сме преброили всички изклани сръбски деца, оставени от българските окупатори в двете световни войни“, заяви Вулин.

„Преди да споменат сърбите, нека първо запалят свещ и поискат прошка за Сурдулица, Топлица, Бойник, Драговац и Крива Река.“

Бившият шеф на сръбското контраразузнаване (БИА) твърди още, че е спрял „опити на България“ да разпространява учебници в Сърбия, в които се съдържали „антисръбски внушения“.

Вучич, от своя страна, заяви в Брюксел, че няма „Сръбски свят“, нито доктрина или политика, която да цели териториално или културно обединение на сърбите.