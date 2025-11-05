Борисов: Няма да променяме параметрите на бюджета – това е коалиционно решение

„Това е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г.“ – заяви лидерът на партията Бойко Борисов в кулоарите на парламента.
По думите му корекции по основните параметри на проектобюджета не са възможни, въпреки критиките, които звучат от различни политически формации.
Той коментира и тема извън бюджета – санкциите „Магнитски“, като подчерта, че според него Делян Пеевски е попаднал под тях несправедливо.
Относно нападките на Ивайло Мирчев и Мартин Димитров от „Демократична България“, че проектобюджетът е твърде „ляв“, Борисов беше категоричен:
С тези думи Борисов подчерта, че настоящият бюджет е резултат от общи решения на коалиционните партньори, а не изцяло на ГЕРБ.
