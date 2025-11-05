НА ЖИВО
          - Реклама -
          Борисов: Няма да променяме параметрите на бюджета – това е коалиционно решение

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          „Това е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г.“ – заяви лидерът на партията Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

          По думите му корекции по основните параметри на проектобюджета не са възможни, въпреки критиките, които звучат от различни политически формации.

          „С категорично ‘не’ отговарям на въпроса възможни ли са промени в бюджета,“ каза Борисов пред журналисти.

          Той коментира и тема извън бюджета – санкциите „Магнитски“, като подчерта, че според него Делян Пеевски е попаднал под тях несправедливо.

          Относно нападките на Ивайло Мирчев и Мартин Димитров от „Демократична България“, че проектобюджетът е твърде „ляв“, Борисов беше категоричен:

          „Това трябваше да го кажат на Асен Василев, когато бяхме в сглобката и когато разходите се вдигаха и за пенсии, и за заплати, и за всичко останало. Когато събраха парите от ‘Хемус’, когато събраха парите, които бяхме сложили в сметки за Велико Търново – Русе, и така покриха бюджета. Инерцията от тези четири години е такава.“

          С тези думи Борисов подчерта, че настоящият бюджет е резултат от общи решения на коалиционните партньори, а не изцяло на ГЕРБ.

          - Реклама -

