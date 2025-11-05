Бюджет 2026: България влиза в ерата на еврото с дефицит и нов дълг до 10,5 млрд. евро

Министерството на финансите представи първия държавен бюджет на България, изготвен в евро. Според документа за 2026 година се очакват приходи от 51 милиарда и 436 милиона евро, докато разходите са планирани на 55 милиарда и 85 милиона евро. Така държавата отново ще харчи повече, отколкото ще събира.

„Максималният размер на нов дълг през следващата година е заложен да бъде до 10,5 милиарда евро,“ посочват от финансовото министерство. - Реклама -

Прогнозираният бюджетен дефицит е около 3%, а инфлацията – 3,5%.

В социалната политика не се предвиждат драстични промени – данъчните облекчения за родители остават по 600 лева на дете, както досега.

Минималната работна заплата ще бъде 620 евро, а обезщетението за майчинство се увеличава на 460 евро през втората година – или приблизително 900 лева, спрямо сегашните 780.