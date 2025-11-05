НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Бюджет 2026: България влиза в ерата на еврото с дефицит и нов дълг до 10,5 млрд. евро

          0
          13
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Министерството на финансите представи първия държавен бюджет на България, изготвен в евро. Според документа за 2026 година се очакват приходи от 51 милиарда и 436 милиона евро, докато разходите са планирани на 55 милиарда и 85 милиона евро. Така държавата отново ще харчи повече, отколкото ще събира.

          „Максималният размер на нов дълг през следващата година е заложен да бъде до 10,5 милиарда евро,“ посочват от финансовото министерство.

          - Реклама -

          Прогнозираният бюджетен дефицит е около 3%, а инфлацията – 3,5%.
          В социалната политика не се предвиждат драстични промени – данъчните облекчения за родители остават по 600 лева на дете, както досега.

          Бюджет под напрежение: управляващите пренаписаха параметри в последния момент Бюджет под напрежение: управляващите пренаписаха параметри в последния момент

          Минималната работна заплата ще бъде 620 евро, а обезщетението за майчинство се увеличава на 460 евро през втората година – или приблизително 900 лева, спрямо сегашните 780.

          „Това е първият бюджет в евро, който показва как България ще балансира между социалните разходи и финансовата дисциплина,“ коментират експерти.

          Министерството на финансите представи първия държавен бюджет на България, изготвен в евро. Според документа за 2026 година се очакват приходи от 51 милиарда и 436 милиона евро, докато разходите са планирани на 55 милиарда и 85 милиона евро. Така държавата отново ще харчи повече, отколкото ще събира.

          „Максималният размер на нов дълг през следващата година е заложен да бъде до 10,5 милиарда евро,“ посочват от финансовото министерство.

          - Реклама -

          Прогнозираният бюджетен дефицит е около 3%, а инфлацията – 3,5%.
          В социалната политика не се предвиждат драстични промени – данъчните облекчения за родители остават по 600 лева на дете, както досега.

          Бюджет под напрежение: управляващите пренаписаха параметри в последния момент Бюджет под напрежение: управляващите пренаписаха параметри в последния момент

          Минималната работна заплата ще бъде 620 евро, а обезщетението за майчинство се увеличава на 460 евро през втората година – или приблизително 900 лева, спрямо сегашните 780.

          „Това е първият бюджет в евро, който показва как България ще балансира между социалните разходи и финансовата дисциплина,“ коментират експерти.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Над 70 тона пилешко месо без документи: разследването продължава

          Дамяна Караджова -
          Продължава разследването по случая с огромни количества месо без документи.
          Политика

          Калифорния одобри преначертаване на избирателните райони – „урок за Тръмп“

          Георги Петров -
          Избирателите в Калифорния гласуваха с убедително мнозинство за преначертаване на избирателните райони, в инициатива, подкрепена от демократите като отговор на опитите на президента Доналд...
          Крими

          62-годишен мъж загина при тежка катастрофа с камион край Бургас

          Георги Петров -
          62-годишен мъж от Бургас е загинал след челен сблъсък с камион в района на каменната кариера при квартал Горно Езерово, съобщиха от полицията. Инцидентът е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions