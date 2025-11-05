НА ЖИВО
          Челси се издъни в Баку

          Карабах с достойно представяне

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Карабах и Челси завършиха 2:2 в двубой от 4-ия кръг от основния етап на Шампионска лига, игран в Баку.

          Английският гранд поведе в 16-ата минута с гол на Естевао. Бившият играч на Черно море Леандро Андраде възстанови равенството в 29-ата минута, а осем по-късно Йорел Хато от Челси игра с ръка в наказателното поле и се стигна до дузпа. Марко Янкович бе точен за 2:1 за домакините.

          Влезлият в началото на втората част Алехандро Гарначо оформи крайното 2:2 в 53-ата минута.

          На 25 ноември Челси приема Барселона, а Карабах гостува на Наполи.

