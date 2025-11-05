НА ЖИВО
      сряда, 05.11.25
          Цветомир Найденов: Този, ако го видя на наш мач… няма да има мач! Да се знае предварително…

          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 нападна за пореден път един от родните рефери - Георги Кабаков

          Снимка: temasport.com
          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, никак не е очарован от завръщането на Георги Кабаков в българския футбол. През последните няколко седмици съдия №1 на страната беше със спрени права, но сега те му бяха възстановени. Пловдивчанинът е пратен на Спартак Варна – Септември и Найденов смята, че ще „изпълнява много специална поръчка“. 

          В допълнение бизнесменът беше категоричен, че отборът му няма да играе, ако Георги Кабаков е съдийски назначение за конкретен двубой с участието на „червените“. 

          „А! Нотариуса възкръсна!
          Гледам, че са го пратили на Спартак Вн – Септември с други две сладурлета от Царството на корумпетата а.к.а Пловдивската съдийска колегия : Георги Стоянов(това корумпе ни свири мача във Враца), който му е семеен приятел и другата му дружка Влади Вълков, с който признаха гола с двете ръце. ОПГ-то се допълва от Железното корумпе, който е ВАР. Явно ще се изпълнява неква много специална поръчка. Много силна бригада е събрана там.

          На Георги Кабаков му остана да свири само подобни мачове, защото силните отбори знаят колко е зависим и никой не го иска на техните мачове… Game Over за Нотариуса“, написа Найденов в социалните мрежи, а в коментарите допълни:

          „Този, ако го видя на наш мач… няма да има мач! Да се знае предварително…“

