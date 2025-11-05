Д-р Атанас Михайлов: Яжте ориз по пълнолуние, за да свалите два килограма

„Яжте ориз по пълнолуние, за да свалите два килограма. Можете да опитате около 5-и декември, когато е следващото пълнолуние.“

Това каза д-р Атанас Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Лекарят обясни, че най-доброто прочистване обаче се случва в рамките на три дни, като в този период се пие по два литра ябълков сок или пък се ядат само плодове. Той допълни, че заедно с ябълковия сок трябва да се пие и по два литра вода.

Гостът посочи, че оригиналната рецепта е с лимон и грейпфрути, но тези плодове крият рискове, ако се приемат от хора, които вземат лекарства.

Специалистът заяви, че вярва в силата на детоксикацията. Той препоръча парче краве масло и два литра топла вода сутрин, за да се пречистим.