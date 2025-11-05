НА ЖИВО
          Даниел Боримиров: Надявам се Левски и ЦСКА да дадат пример на останалите клубове и да няма ексцесии

          Изпълнителният директор на "сините" говори пред медиите след жребия за 1/8-финалите в турнира за Купата на България

          Снимка: БГНЕС
          Изпълнителният директор на Левски – Даниел Боримиров, говори пред медиите след жребия за 1/8-финалите в турнира за Купата на България. Той не скри задоволството си от домакинството на Витоша Бистрица в следващата фаза на турнира и коментира предстоящото дерби с ЦСКА в събота.

          В допълнение Боримиров отправи призив към феновете на двата отбора преди Вечното дерби за мирна обстановка, каквато беше тя в последните няколко издания на най-дългоочаквания двубой. 

          „Ще подходим максимално сериозно срещу отбора на Витоша (Бистрица). Не вярвам под ръководството на Хулио Веласкес да излязат в мач без да се раздадат. Оптимистично е настроението преди събота. Готвим се за предстоящото дерби срещу ЦСКА. Желанието ни е да зарадваме нашите фенове и да вземем победа. Няма значение моментното класиране. Този мач е с голям заряд и който е по-мотивиран, той обикновено побеждава. Който направи по-малко грешки, той ще спечели.

          Надявам се двата клуба да дадем пример на останалите. В последните няколко мача нямаше никакви ексцесии и дано сме оставили това в миналото. Нека хората да идват със семействата си на стадионите, а не да има глупостите, които сме гледали минали години. Имаше среща между двата клуба и полицията. Фактът, че полицията намалява буферните зони, значи може да се има доверие и вървим по правилния път да изградим един еталон”, сподели Боримиров. 

          - Реклама -

