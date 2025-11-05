DeepState: Руската армия постепенно поглъща Покровск, Мирноград е откъснат от „външния свят“

Руската армия продължава да струпва сили в Покровск, Донецка област. Руснаците постепенно създават дълговременни позиции и атакуват буквално в целия град. Едновременно с това Мирноград е откъснат от „външния свят“, пишат анализатори от мониторинговия проект DeepState.

Отбелязва се, че руската армия вече контролира почти всичко в Покровск и установява позиции. Руснаците също така имат зони за натрупване и контролират логистиката си за проникване в града.

Авторите на доклада отбелязват, че едновременно с това продължават опитите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за разчистване и елиминиране на руснаците с всички налични средства. Пилотите на дронове играят ключова роля.

Анализаторите на DeepState добавят, че руските войски се опитват да поемат контрол и над района между Покровск и Гришино, „като едновременно се опитва да проникне в последното“. Междувременно, активните операции по почистване от специалните сили на ГУР продължават там, тъй като това е ключов логистичен център за Покровск:

„Това обаче не решава основния проблем – блокирането на врага в южните покрайнини, за да се предотврати проникването в града. И като се има предвид, че [врагът] вече установява позиции там и поема контрол над терена, тази възможност е по същество загубена“.

Ситуацията в града остава критична, пише DeepState. Мирноград също е под заплаха.

„Ако в контекста на Покровск говорим за поглъщането на града, тогава Мирноград е просто откъснат от „външния“ свят и загубата му ще бъде най-обидната от всички големи градове, тъй като ще бъде превзет, без дори те да се закрепят нормално там“, се казва в доклада.