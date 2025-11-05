Делегация на Хамас обсъди примирието в Газа с ръководителя на турското разузнаване

Хамас изрази благодарност към турския президент Реджеп Ердоган и Турция за посредническата и гаранционна роля на страната при осигуряването и наблюдението на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, съобщи „Сабах“.

Това се случи по време на среща между делегация на палестинската групировка с ръководителя на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън.

Срещата бе посветена на обсъждането на стъпките за преодоляване на проблемите, възникнали около прилагането на примирието в Газа, както и на следващите етапи от плана и стратегиите за тяхното изпълнение.

Делегацията бе информирана и за продължаващата хуманитарна помощ на Турция за Газа, както и за усилията за прекратяване на хуманитарната криза чрез координация с международни организации за улесняване на доставките на повече помощ — след като Израел позволява влизането само на малка част от обещаните количества по силата на споразумението.

Първият етап от 20-точковия план за примирие в Газа, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, влезе в сила на 10 октомври. В рамките на първата фаза е предвидено освобождаването на израелски заложници в замяна на близо 2000 палестински затворници.