Демократите взеха Вирджиния и Ню Джърси

Умерените демократи Абигейл Спанбъргър и Мики Шерил спечелиха изборите за губернатори на Вирджиния и Ню Джърси, в първия голям политически тест за втория мандат на Доналд Тръмп.

Сблъсъкът противопостави центристки демократи на твърди привърженици на Тръмп, а резултатите се възприемат като знак, че умерените избиратели не приемат радикалната му програма за съкращаване на разходите и държавната администрация.

Според АФП, текущият президент на Америка Доналд Тръмп е „преминал като валяк през федералната бюрокрация“, закривайки цели агенции и освобождавайки около 200 000 държавни служители, още преди временния правителствен блокаж.

Във Вирджиния Абигейл Спанбъргър, бивш служител на ЦРУ и трикратен конгресмен, победи републиканския си опонент Уинсъм Ърл-Сиърс – ветеран и лоялен съюзник на Тръмп. Така тя стана първата жена губернатор на щата.

„Всички вие избрахте лидерство, което ще се фокусира върху намаляване на разходите, безопасността на общностите и силна икономика за всеки жител на Вирджиния“, каза тя в речта си след победата.

В Ню Джърси Мики Шерил също постигна убедителна победа, затвърждавайки позицията на демократите сред центристките и независими избиратели.

Политическите анализатори определят резултатите като ясно предупреждение към Белия дом, че дори след преизбирането си Тръмп ще се сблъска с растящо недоволство, ако продължи агресивната си политика на съкращения и конфронтация.