НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Демократите взеха Вирджиния и Ню Джърси

          0
          17
          Снимка: Wikimedia / Mike Mozart
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Умерените демократи Абигейл Спанбъргър и Мики Шерил спечелиха изборите за губернатори на Вирджиния и Ню Джърси, в първия голям политически тест за втория мандат на Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          Сблъсъкът противопостави центристки демократи на твърди привърженици на Тръмп, а резултатите се възприемат като знак, че умерените избиратели не приемат радикалната му програма за съкращаване на разходите и държавната администрация.

          Според АФП, текущият президент на Америка Доналд Тръмп е „преминал като валяк през федералната бюрокрация“, закривайки цели агенции и освобождавайки около 200 000 държавни служители, още преди временния правителствен блокаж.

          Във Вирджиния Абигейл Спанбъргър, бивш служител на ЦРУ и трикратен конгресмен, победи републиканския си опонент Уинсъм Ърл-Сиърс – ветеран и лоялен съюзник на Тръмп. Така тя стана първата жена губернатор на щата.

          „Всички вие избрахте лидерство, което ще се фокусира върху намаляване на разходите, безопасността на общностите и силна икономика за всеки жител на Вирджиния“, каза тя в речта си след победата.

          В Ню Джърси Мики Шерил също постигна убедителна победа, затвърждавайки позицията на демократите сред центристките и независими избиратели.

          Политическите анализатори определят резултатите като ясно предупреждение към Белия дом, че дори след преизбирането си Тръмп ще се сблъска с растящо недоволство, ако продължи агресивната си политика на съкращения и конфронтация.

          Умерените демократи Абигейл Спанбъргър и Мики Шерил спечелиха изборите за губернатори на Вирджиния и Ню Джърси, в първия голям политически тест за втория мандат на Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          Сблъсъкът противопостави центристки демократи на твърди привърженици на Тръмп, а резултатите се възприемат като знак, че умерените избиратели не приемат радикалната му програма за съкращаване на разходите и държавната администрация.

          Според АФП, текущият президент на Америка Доналд Тръмп е „преминал като валяк през федералната бюрокрация“, закривайки цели агенции и освобождавайки около 200 000 държавни служители, още преди временния правителствен блокаж.

          Във Вирджиния Абигейл Спанбъргър, бивш служител на ЦРУ и трикратен конгресмен, победи републиканския си опонент Уинсъм Ърл-Сиърс – ветеран и лоялен съюзник на Тръмп. Така тя стана първата жена губернатор на щата.

          „Всички вие избрахте лидерство, което ще се фокусира върху намаляване на разходите, безопасността на общностите и силна икономика за всеки жител на Вирджиния“, каза тя в речта си след победата.

          В Ню Джърси Мики Шерил също постигна убедителна победа, затвърждавайки позицията на демократите сред центристките и независими избиратели.

          Политическите анализатори определят резултатите като ясно предупреждение към Белия дом, че дори след преизбирането си Тръмп ще се сблъска с растящо недоволство, ако продължи агресивната си политика на съкращения и конфронтация.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Китай удължи паузата върху митата за американски стоки

          Георги Петров -
          Китай обяви, че удължава с една година спирането на допълнителните мита върху американски стоки, потвърждавайки споразумението, постигнато между президентите Си Дзинпин и Доналд Тръмп...
          Политика

          Зохран Мамдани – първият мюсюлманин кмет на Ню Йорк

          Георги Петров -
          Левият кандидат на Демократическата партия Зохран Мамдани предизвика истинска сензация, след като спечели изборите за кмет на Ню Йорк. Така той стана 111-ият кмет...
          Политика

          Цончо Ганев: Бюджетът на лъжата ни загробва със заеми и унищожава малкия и средния бизнес

          Никола Павлов -
          „Имаме един голям бюджет на лъжата, загробващ ни със заеми и унищожаващ малкия и среден бизнес,“ заяви пред журналисти Цончо Ганев от „Възраждане“, заместник-председател...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions