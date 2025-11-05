Деньо Денев бе предложен за председател на ДАНС от Правителството

Министерският съвет прие решение да предложи на Народното събрание избирането на Деньо Денев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

След освобождаването на Пламен Тончев от поста на 4 юни тази година, Денев – негов заместник – бе назначен за временно изпълняващ длъжността председател на агенцията. В началото на септември правителството изпрати до президента искане за съгласуване на неговата кандидатура за титуляр.

„Президентът изрази своята позиция публично, но все още очакваме официалното му произнасяне по съгласувателната процедура. Нашата цел е институционално взаимодействие, а не противопоставяне,“ коментира премиерът Росен Желязков на 12 септември по време на парламентарния контрол, в отговор на въпрос, свързан с процедурата по назначаване на новия председател на ДАНС.

Премиерът подчерта, че законът предвижда споделена компетентност между Министерския съвет и президента, когато става дума за избора на председател на ДАНС.

„При принципите на разделение на властите и правовата държава не може волята на една институция да се наложи едностранно над другата,“ добави Желязков.

Той уточни още, че законовата процедура изисква съвпадение на волеизявленията на двата органа, което предполага взаимодействие и общо съгласие.

Впоследствие президентът Румен Радев съобщи, че е отхвърлил предложението за назначаването на Деньо Денев.

„Приключих съгласувателната процедура с правителството,“ заяви държавният глава, мотивирайки се с това, че според него кандидатът е „неподходящ и политически зависим“.

След този отказ, в началото на октомври депутатите приеха законови промени, с които правомощието да назначава председателя на ДАНС беше прехвърлено на Народното събрание. Тази стъпка бе предприета именно след отказа на президента да утвърди Денев.

На 14 октомври президентът наложи вето върху Закона за изменение на Закона за ДАНС и го върна за ново обсъждане в парламента. В мотивите си той посочи, че споделената компетентност между държавния глава и правителството гарантира обективна оценка на кандидатите и предпазва процеса от политическо влияние.

„Промените компрометират тези гаранции и ще доведат до реполитизация,“ се казваше в позицията на президентството.

Въпреки това, на 23 октомври депутатите повторно приеха закона, като преодоляха президентското вето.

С решението от днешното заседание правителството вече официално предлага Деньо Денев за председател на ДАНС, а окончателното решение предстои да бъде взето от Народното събрание.