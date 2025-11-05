Дрон спря полетите на летището в Брюксел

Брюкселското летище „Завентем“ беше временно затворено след сигнал за забелязан дрон в близост до пистите. Това съобщиха от белгийската служба за контрол на въздушното движение, потвърждавайки, че всички полети – както излитащи, така и кацащи – са били спрени заради проверка по сигурността.

„В момента няма полети – пристигащи или заминаващи," заяви говорителка на аерогарата и добави, че не може да посочи колко дълго летището ще остане затворено.

Междувременно подобен инцидент е регистриран и на летището в Лиеж, където също временно са преустановени всички полети. По данни на свидетели, дрон е бил забелязан малко преди 21:00 часа българско време.

През септември подобни случаи временно затвориха летищата в Копенхаген и Осло, а през уикенда дронове бяха забелязани и над белгийска военна база – тенденция, която тревожи службите за сигурност в региона.