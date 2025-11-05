НА ЖИВО
          Дрон спря полетите на летището в Брюксел

          Брюкселското летище „Завентем“ беше временно затворено след сигнал за забелязан дрон в близост до пистите. Това съобщиха от белгийската служба за контрол на въздушното движение, потвърждавайки, че всички полети – както излитащи, така и кацащи – са били спрени заради проверка по сигурността.

          „В момента няма полети – пристигащи или заминаващи,“ заяви говорителка на аерогарата и добави, че не може да посочи колко дълго летището ще остане затворено.

          Междувременно подобен инцидент е регистриран и на летището в Лиеж, където също временно са преустановени всички полети. По данни на свидетели, дрон е бил забелязан малко преди 21:00 часа българско време.

          През септември подобни случаи временно затвориха летищата в Копенхаген и Осло, а през уикенда дронове бяха забелязани и над белгийска военна база – тенденция, която тревожи службите за сигурност в региона.

          Междувременно подобен инцидент е регистриран и на летището в Лиеж, където също временно са преустановени всички полети. По данни на свидетели, дрон е бил забелязан малко преди 21:00 часа българско време.

          През септември подобни случаи временно затвориха летищата в Копенхаген и Осло, а през уикенда дронове бяха забелязани и над белгийска военна база – тенденция, която тревожи службите за сигурност в региона.

          Политика

          Калифорния одобри преначертаване на избирателните райони – „урок за Тръмп“

          Георги Петров -
          Избирателите в Калифорния гласуваха с убедително мнозинство за преначертаване на избирателните райони, в инициатива, подкрепена от демократите като отговор на опитите на президента Доналд...
          Политика

          Китай удължи паузата върху митата за американски стоки

          Георги Петров -
          Китай обяви, че удължава с една година спирането на допълнителните мита върху американски стоки, потвърждавайки споразумението, постигнато между президентите Си Дзинпин и Доналд Тръмп...
          Политика

          Демократите взеха Вирджиния и Ню Джърси

          Георги Петров -
          Умерените демократи Абигейл Спанбъргър и Мики Шерил спечелиха изборите за губернатори на Вирджиния и Ню Джърси, в първия голям политически тест за втория мандат...

