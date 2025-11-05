ЕК предложи високоскоростен влак между София и Атина

Европейската комисия представи днес план за разгръщане на високоскоростна железопътна мрежа в Европейския съюз до 2040 г., като сред включените маршрути е и трасето между София и Атина.

Според предложението, новата линия ще съкрати времето за пътуване между двете столици до шест часа, вместо сегашните 13 часа и 40 минути. Същата продължителност ще има и пътуването с високоскоростен влак между София и Букурещ, което в момента отнема над 10 часа.

Сред останалите ключови високоскоростни отсечки, включени в плана на ЕК, са линиите Будапеща–Букурещ, Берлин–Копенхаген, Берлин–Прага–Виена, Париж–Мадрид–Лисабон, Мюнхен–Рим, както и трасетата, свързващи балтийските държави. Целта е по тези линии влаковете да се движат с минимална скорост от 200 км/ч.

Предложението на Комисията предвижда също улесняване на системите за покупка на билети и насърчаване на търговията с влакови машини и вагони втора употреба.

Основната идея на проекта е постепенно заместване на кратките самолетни полети с железопътен транспорт, с цел намаляване на замърсяването на околната среда. Според Комисията това ще доведе и до облекчаване на пътния трафик и повишаване на възможностите за военна мобилност в рамките на ЕС.

В съобщението се отбелязва още, че до 2027 г. ЕК планира да отпусне близо три милиарда евро за развитие на „чисти“ самолетни горива, а до 2035 г. – общо 100 милиарда евро за насърчаване на устойчивия транспортен сектор.