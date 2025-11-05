ЕКСКЛУЗИВНО ВИДЕО: Борисов си тръгна рано-рано от парламента

Журналистът Недялко Недялков направи критична публикация във Facebook, в която коментира краткия престой на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Народното събрание и твърди, че в двора на Партийния дом се изгражда нов луксозен ресторант за „босовете“ на властта.

„10 часа. Бойко Борисов се омита от НС. Работният му ден по традиция продължава точно един час. Вие толкова ли работите, приятели? Борисов не изчака изслушването за „Хаяши" и отиде да рита мачле," пише Недялков.

Припомняме, че днес от „Възраждане“ внесоха проект на решение за разследване на хотел „Хаяши“, който съсобственост на съпругата на премиера Росен Желязков.

В публикацията си той твърди още, че по заповед на новата председателка на парламента Рая Назарян в двора на Партийния дом — в близост до паркинга, ползван от Борисов и Делян Пеевски — се изгражда луксозен ресторант, предназначен за висшите представители на властта.