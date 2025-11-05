НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Елена Рибакина е 3 от 3 на заключителния турнир в Рияд

          По-късно днес започва сблъсъкът-повторение от финала на Уимбълдън между Ига Швьонтек и Аманда Анисимова

          0
          5
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Елена Рибакина завърши по перфектен начин участието си в група Серина Уилямс на Финалите на WTA в Рияд, Саудитска Арабия. Казахстанката удари и резервата Екатерина Александрова от Русия, която се включи на мястото на вече елиминираната Мадисън Кийс, с 6-4, 6-4.

          - Реклама -

          Рибакина, която вече си беше гарантирала участие в полуфиналите на надпреварата, игра без напрежение и успя да се наложи над днешната съперничка, след като реализира общо три пробива.

          В последните четири тя чака втората от група Щефи Граф, където световната номер 1 Арина Сабаленка е с две победи. Американките Коко Гоф и Джесика Пегула са с баланс 1-1, докато Жасмин Паолини има две поражения.

          По-късно днес пък започва повторението на финала от Уимбълдън между Ига Швьонтек и Аманда Анисимова. Победителката ще се присъедини към Рибакина в полуфиналната фаза.

          Елена Рибакина завърши по перфектен начин участието си в група Серина Уилямс на Финалите на WTA в Рияд, Саудитска Арабия. Казахстанката удари и резервата Екатерина Александрова от Русия, която се включи на мястото на вече елиминираната Мадисън Кийс, с 6-4, 6-4.

          - Реклама -

          Рибакина, която вече си беше гарантирала участие в полуфиналите на надпреварата, игра без напрежение и успя да се наложи над днешната съперничка, след като реализира общо три пробива.

          В последните четири тя чака втората от група Щефи Граф, където световната номер 1 Арина Сабаленка е с две победи. Американките Коко Гоф и Джесика Пегула са с баланс 1-1, докато Жасмин Паолини има две поражения.

          По-късно днес пък започва повторението на финала от Уимбълдън между Ига Швьонтек и Аманда Анисимова. Победителката ще се присъедини към Рибакина в полуфиналната фаза.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          България ще има сблъсък със Северна Македония за старт на Евроволей 2026

          Николай Минчев -
          България ще бъде един от четирите домакина на Европейското първенство по волейбол за мъже 2026, което ще се проведе между 10 и 27 септември....
          Футбол

          Локо Пд: Пакетните билети, за мачовете с Ботев и Берое, ще важат за Купата

          Николай Минчев -
          Ръководството на Локомотив Пловдив уведоми своите привържениците, че пакетните билети, които бяха продавани за срещите с Ботев и Берое, ще важат за домакинството на...
          Футбол

          Цветомир Найденов: Този, ако го видя на наш мач… няма да има мач! Да се знае предварително…

          Николай Минчев -
          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, никак не е очарован от завръщането на Георги Кабаков в българския футбол. През последните няколко седмици...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions