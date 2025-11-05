Елена Рибакина е 3 от 3 на заключителния турнир в Рияд

Елена Рибакина завърши по перфектен начин участието си в група Серина Уилямс на Финалите на WTA в Рияд, Саудитска Арабия. Казахстанката удари и резервата Екатерина Александрова от Русия, която се включи на мястото на вече елиминираната Мадисън Кийс, с 6-4, 6-4.

Рибакина, която вече си беше гарантирала участие в полуфиналите на надпреварата, игра без напрежение и успя да се наложи над днешната съперничка, след като реализира общо три пробива.

В последните четири тя чака втората от група Щефи Граф, където световната номер 1 Арина Сабаленка е с две победи. Американките Коко Гоф и Джесика Пегула са с баланс 1-1, докато Жасмин Паолини има две поражения.

По-късно днес пък започва повторението на финала от Уимбълдън между Ига Швьонтек и Аманда Анисимова. Победителката ще се присъедини към Рибакина в полуфиналната фаза.