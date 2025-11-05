ЕСПЧ: Турция да освободи лидера на прокюрдската партия Демирташ

Историческо решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) поднови очакванията за освобождаването на кюрдския политик Селяхатин Демирташ, който се намира в затвора от 2016 г.

На 3 ноември Голямата камара на ЕСПЧ отхвърли жалбата на Турция срещу решението от юли, с което се постановява, че задържането на Демирташ по т.нар. „дело Кобани“ е политически мотивирано и нарушава няколко члена от Европейската конвенция за правата на човека.

Решението вече е окончателно и задължително за изпълнение от страна на турските власти.

„Европейският съд потвърди това, което светът знае от години – Демирташ е лишен от свобода заради своите политически убеждения и дейност“, коментират международни наблюдатели.

Селяхатин Демирташ, бивш съпредседател на про-кюрдската Демократична партия на народите (HDP), беше осъден през 2023 г. на 42 години затвор заради ролята си в протестите в Кобани през 2014 г., както и по други обвинения, свързани с тероризъм.

Турските власти твърдят, че Демирташ и други кюрдски политици са действали по нареждане на забранената Кюрдска работническа партия (ПКК), като са организирали протестите срещу настъплението на „Ислямска държава“ (ИДИЛ) в сирийския град Кобани.

Решението на ЕСПЧ може да окаже силен международен натиск върху Анкара, тъй като Турция като член на Съвета на Европа е длъжна да изпълнява постановленията на съда.

Международните правозащитни организации от години настояват за освобождаването на Демирташ, определяйки делото срещу него като политически процес, насочен срещу кюрдското малцинство и опозицията в Турция.