Фодън напомни на най-добрите си времена, а Манчестър Сити

Манчестър Сити записа трети успех в Шампионската лига, надвивайки Борусия Дортмунд у дома с 4:1 в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

- Реклама -

Фил Фодън се разписа на два пъти, Раян Шерки и Ерлинг Холанд вкараха по един гол. Попадението за вестфалци бе дело на Валдемар Антон.

„Гражданите“ са на четвърто място в класирането с 10 точки, а Борусия е 12-и със седем.

В следващия кръг Ман Сити е домакин на Байер Леверкузен, а германският тим приема Виляреал.

В началните минути на двубоя двамата вратари Джанлуиджи Донарума и Грегор Кобел нямаха работа.

Манчестър Сити опитваше да приложи домакински натиск, което даде резултат в 22-ата минута. Тижани Райндерс намери Фил Фодън, а той с плътен изстрел извън наказателното поле матира Кобел.

Стражът на Борусия Дортмунд показа страхотен рефлекс в 28-ата минута, когато Холанд разсече защитата на гостите с пас към Нико О`Райли, а той стреля от упор.

Домакините удвоиха аванса си минута по-късно. Жереми Доку пусна остър пас към Ерлинг Холанд, а той хладнокръвно наказа бившия си отбор.

Джанлуиджи Донарума отрази опасен изстрел на Карим Адейеми в 39-ата минута.

Карим Адейеми се откъсваше сам в 54-ата минута, но Йошко Гвардиол се намеси решително.

Манчестър Сити вкара третия си гол три минути след това. Райндерс записа втора асистенция, а Фодън втори гол, след като нидерландецът намери английския национал на сходна позиция, както при първия гол и той отново прати топката във вратата на Кобел.

Борусия Дортмунд върна един гол в 72-рата минута, когато Валдемар Антон засече подаване на Риерсон.