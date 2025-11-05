НА ЖИВО
      четвъртък, 06.11.25
          Фодън напомни на най-добрите си времена, а Манчестър Сити

          "Гражданите" са на четвърто място в класирането с 10 точки, а Борусия е 12-и със седем

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Манчестър Сити записа трети успех в Шампионската лига, надвивайки Борусия Дортмунд у дома с 4:1 в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. 

          Фил Фодън се разписа на два пъти, Раян Шерки и Ерлинг Холанд вкараха по един гол. Попадението за вестфалци бе дело на Валдемар Антон. 

          „Гражданите“ са на четвърто място в класирането с 10 точки, а Борусия е 12-и със седем. 

          В следващия кръг Ман Сити е домакин на Байер Леверкузен, а германският тим приема Виляреал. 

          В началните минути на двубоя двамата вратари Джанлуиджи Донарума и Грегор Кобел нямаха работа. 

          Манчестър Сити опитваше да приложи домакински натиск, което даде резултат в 22-ата минута. Тижани Райндерс намери Фил Фодън, а той с плътен изстрел извън наказателното поле матира Кобел. 

          Стражът на Борусия Дортмунд показа страхотен рефлекс в 28-ата минута, когато Холанд разсече защитата на гостите с пас към Нико О`Райли, а той стреля от упор. 

          Домакините удвоиха аванса си минута по-късно. Жереми Доку пусна остър пас към Ерлинг Холанд, а той хладнокръвно наказа бившия си отбор. 

          Джанлуиджи Донарума отрази опасен изстрел на Карим Адейеми в 39-ата минута. 

          Карим Адейеми се откъсваше сам в 54-ата минута, но Йошко Гвардиол се намеси решително. 

          Манчестър Сити вкара третия си гол три минути след това. Райндерс записа втора асистенция, а Фодън втори гол, след като нидерландецът намери английския национал на сходна позиция, както при първия гол и той отново прати топката във вратата на Кобел. 

          Борусия Дортмунд върна един гол в 72-рата минута, когато Валдемар Антон засече подаване на Риерсон. 

